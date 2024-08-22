У Польщі впав об'єкт, на якому були російські надписи

Про надписи російською мовою на об'єкті вперше повідомив портал Your Kurier Olsztyński. Однак служби поки що не підтвердили цю інформацію

На місце події прибула поліція

Пізно ввечері 21 серпня в лісовому масиві в польському селі Оржехово впав загадковий предмет. На літальному апараті були написи російською мовою. Про це пишуть польські ЗМІ.

Як повідомляється, інцидент стався в середу близько восьмої години вечора. На місце події прибула поліція. «Було помічено, що до об'єкта було прикріплено капсулу з написами російською мовою», – ідеться в повідомленні.

Зі свого боку, RMF FM повідомляє, що на місце події прибула саме поліція, а не військові. За словами речника Оперативного командування Збройних сил Яцека Горишевського, швидше за все, це все ж таки була метеорологічна куля.

«Ніхто не бачив, як об'єкт упав, тому не можна сказати, що щось впало, що це була повітряна куля. Із чим ми маємо справу, ймовірно, стане зрозуміло найближчим часом», – зазначив пресофіцер Головного управління міської поліції в Ольштині Яцек Вільчевський.

Це не перший випадок, коли об'єкти зі східного кордону залітають на польську територію. У червні цього року російська повітряна куля залетіла в повітряний простір Польщі і рухалася Вармінсько-Мазурським воєводством на схід.

Подібні інциденти сталися в березні цього року, а також наприкінці червня 2023 року, коли фермер виявив повітряну кулю з російськими написами біля села Пеньжно.

Раніше Технічний інститут Повітряних сил Польщі заявив, що фрагменти ракети, які у квітні впали поблизу польського міста Бидгоща, належали російському Х-55, а не українському С-300.