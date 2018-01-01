У Польщі з’явилися перші спалахи кору
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Інфікованими виявились громадяни України, які поїхали працювати за кордон
У Польщі виявили спалахи захворювання кору, якого не було в країні вже довгий час, повідомляє Radio Olsztyn. Інфекційне захворювання виявили у співробітників м’ясокомбінату в Морлінах, що неподалік Оструди у вармінсько-мазурському воєводстві, на півночі Польщі.
За даними видання, інфіковані - це працівники з України.
Згідно з інформацією, яку надав консультант в області інфекційних хвороб доктор Пьотр Коцбах, у п'яти осіб було діагностовано кір. Водночас Малгожата Добжанська з воєводської станції Державної санітарної інспекції в Ольштині зазначила, що до цих пір лише у двох українців була підтверджена вірусна інфекція кору.
Зразки аналізів були відправлені до Національного інституту гігієни Польщі, і результати будуть відомі лише наприкінці тижня.
Понад 700 людей, які контактували з хворими, мають пройти вакцинацію на м'ясній фабриці в Оструді.
За даними Державної санітарної інспекції в Оструді, у регіоні протягом десяти років не було випадків кору.