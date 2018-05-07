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    У п'ятизірковому готелі в Туреччині обвалився пірс, є постраждалі

    Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився
    Двоє людей перебувають в критичному стані після аварії на пірсі п'ятизіркового готелю в західній провінції Туреччини Айдин. Інцидент стався 5 травня, повідомляє Hurriyet Daily News. «Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився», - повідомляє видання. Рятувальні служби та медики відреагували
    • Сьогодні, 02:24
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    Інцидент стався у провінції Айдин
    Фото: Hurriyet Daily News
    Інцидент стався у провінції Айдин

    Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився

    Двоє людей перебувають в критичному стані після аварії на пірсі п'ятизіркового готелю в західній провінції Туреччини Айдин.

    Інцидент стався 5 травня, повідомляє Hurriyet Daily News.

    «Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився», - повідомляє видання.

    Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води було врятовано вісім людей. Двох постраждалих було доставлено до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.

    «Пірс, який розвалився, був старим… Будувати пірси з цементу заборонено», - прокоментував ситуацію Мехмет Тюркьоз, губернатор округу Дідім, де стався інцидент.

    Наразі триває розслідування інциденту, зокрема з’ясовується, хто зводив пірс та причини його обвалу.

    До слова, користувачі соцмереж висміяли російських туристів в Криму.

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