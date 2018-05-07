У п'ятизірковому готелі в Туреччині обвалився пірс, є постраждалі
- Сьогодні, 02:24
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Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився
Двоє людей перебувають в критичному стані після аварії на пірсі п'ятизіркового готелю в західній провінції Туреччини Айдин.
Інцидент стався 5 травня, повідомляє Hurriyet Daily News.
«Відпочиваючі перебували на цементному пірсі, коли він раптово розвалився», - повідомляє видання.
Рятувальні служби та медики відреагували оперативно, з води було врятовано вісім людей. Двох постраждалих було доставлено до сусідньої лікарні каретою швидкої допомоги.
«Пірс, який розвалився, був старим… Будувати пірси з цементу заборонено», - прокоментував ситуацію Мехмет Тюркьоз, губернатор округу Дідім, де стався інцидент.
Наразі триває розслідування інциденту, зокрема з’ясовується, хто зводив пірс та причини його обвалу.
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