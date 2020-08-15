У Радбезі ООН не прийняли резолюцію щодо Ірану



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У Радбезі ООН не прийняли резолюцію щодо Ірану

Документ, який подовжує заборону Ірану на ввезення зброї в країну, не набрав необхідної кількості голосів

Більшість країн на засіданні Ради безпеки ООН втрималися під час голосування за продовження збройового ембарго проти Ірану. Таким чином, відповідна резолюція не прийнята.

Про це заявив постпред Індонезії при ООН Діан Тріаншах Джані, який у серпні головує в Радбезі.

«За резолюцію проголосували дві країни, проти також дві країни, ще 11 країн утрималися. Таким чином, документ не прийнятий», – повідомив Джані.

За даними ЗМІ, проти резолюції проголосували Росія і Китай, за – США і Домініканська Республіка, утрималися Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина, В'єтнам, Південна Африка, Індонезія, Нігер, Сент–Вінсент і Гренадіни, Туніс і Естонія.

У зв'язку з пандемією коронавірусу голосування проходило в письмовому режимі.

Нагадаємо, термін дії обмежень на ввезення зброї до Ірану відповідно до умов ядерної угоди закінчується 18 жовтня 2020 року. У своєму проекті резолюції США пропонували продовжити збройне ембарго щодо Ірану, «поки Рада Безпеки не прийме зворотне рішення«.