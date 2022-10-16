Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії 71-річному пенсіонеру прийшла повістка

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії 71-річному пенсіонеру прийшла повістка
Дідусь від гріха подалі у військкомат не пішов
фото: скріншот із відео

Чоловіка зняли з обліку ще 15 років тому

У Росії повістку отримав 71-річний пенсіонер. Дідусь продемонстрував папірець журналістам.

Чоловік заявив, що його зняли з обліку ще 15 років тому. Та зізнався, що у військкомат іти не планує.

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

Читайте також:

Теги: відео влада мобілізація пожежа поліція путін росіяни смерть фронт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії почалася мобілізація жінок
Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам
Вчора, 18:23
Путін заявив, що мобілізація у РФ завершиться протягом найближчих двох тижнів
Путін оголосив, коли завершиться мобілізація у Росії
14 жовтня, 16:01
Путін дав пресконференцію за підсумками поїздки до Астани
Переговори, мобілізація та масовані удари по Україні: нові заяви Путіна
14 жовтня, 16:39

Соціум

У Росії 71-річному пенсіонеру прийшла повістка
У Росії 71-річному пенсіонеру прийшла повістка
Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео)
Над російським Бєлгородом вибухи, прилетіло в аеропорт (відео)
Розстріл російських військових на полігоні: з’явилися перші фото та деталі
Розстріл російських військових на полігоні: з’явилися перші фото та деталі
Розвідка Британії повідомила про серйозну проблему Росії щодо озброєння
Розвідка Британії повідомила про серйозну проблему Росії щодо озброєння
Уся трагедія безвольних росіян в одному фото з московського під'їзду
Уся трагедія безвольних росіян в одному фото з московського під'їзду
У Польщі під час роботи в полі загинула українка
У Польщі під час роботи в полі загинула українка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
111K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
48K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
34K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
15K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
14K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту