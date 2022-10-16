У Росії 71-річному пенсіонеру прийшла повістка

Дідусь від гріха подалі у військкомат не пішов

Чоловіка зняли з обліку ще 15 років тому

У Росії повістку отримав 71-річний пенсіонер. Дідусь продемонстрував папірець журналістам.

Чоловік заявив, що його зняли з обліку ще 15 років тому. Та зізнався, що у військкомат іти не планує.

Нагадаємо, у Щолковому Московської області невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю військкомату, внаслідок чого на першому поверсі почалася пожежа.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

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