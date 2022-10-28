Окупанти вже місяць не можуть взяти село на Донеччині: перехоплення (аудіо)

Окупант розповідає рідним, що щодня вони втрачають пораненими і загиблими по 20-30 осіб

Російський загарбник, який воює на Донецькому напрямку, скаржиться рідним на великі втрати їхнього підрозділу – по 20-30 людей за день. Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Рашист розповідає про підготовку до наступу на Донецькому напрямку. За його словами, вже місяць вони не можуть взяти село.

«Ми знаходимося зараз в селі Тоцьке. Будемо його брати. Вже місяць не можемо взяти», – каже окупант.

Раніше повідомлялося, що ворог зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.