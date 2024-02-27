Інспектор поліції не має права тримати TruCam в руках – рішення суду

При проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam

При проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу поліцейські не можуть тримати руками прилад TruCam. Такого висновку дійшла колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду, передає Судово-юридична газета.

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Водій звернувся до Подільського районного суду Києва з адміністративним позовом, в якому просив скасувати постанову інспектора поліції. Згідно з постановою водій, керуючи транспортним засобом Nissan Qashqai в м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2, рухався зі швидкістю 73 км/год в населеному пункті, перевищивши встановлене обмеження швидкості в населеному пункті.

Замір швидкості руху здійснювався приладом ТгuСаm Lті 20/20.

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Рішенням Подільського райсуду від 12 жовтня 2023 року в задоволенні позову відмовлено. Позивач подав апеляційну скаргу і колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду її задовольнила.

Так, позивач вказав, що має сумніви щодо коректності результатів вимірювання.

Колегія суддів зауважила, що при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam. Натомість він повинен бути стаціонарно вмонтований, що підтверджують приписи ст. 40 Закону України «Про Національну поліцію».

У ній зазначено, що поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману з автоматичної фото- і відеотехніки, що перебуває в чужому володінні, з метою забезпечення правил дорожнього руху.

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Отже, відповідно до наведеної норми працівники поліції можуть розміщувати автоматичну фото та відеотехніку по периметру доріг, зокрема стаціонарно встановлювати вимірювальний пристрій, оскільки термін «монтувати/розміщувати» не можна ототожнювати із використанням в інший спосіб, зокрема тримати в руках.

До слова, суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним.