Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць

Контроль за дотриманням швидкості здійснюється за допомогою спеціальних техзасобів

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму, інформують дорожні знаки 5.76

У столиці патрульні вимірюють швидкість руху автомобілів за 13 адресами. Про це йдеться в дописі патрульної поліції Києва.

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Поліція вимірює швидкість руху насамперед на аварійно небезпечних ділянках і в місцях, де трапилася найбільша кількість ДТП. Для цього використовуються прилади TruСam.

У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

Нагадаємо, у Києві з 1 листопада до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість. На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80».