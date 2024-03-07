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Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць
Контроль за дотриманням швидкості здійснюється за допомогою спеціальних техзасобів
фото: Поліція Києва

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму, інформують дорожні знаки 5.76

У столиці патрульні вимірюють швидкість руху автомобілів за 13 адресами. Про це йдеться в дописі патрульної поліції Києва.

Поліція вимірює швидкість руху насамперед на аварійно небезпечних ділянках і в місцях, де трапилася найбільша кількість ДТП. Для цього використовуються прилади TruСam.

У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

Нагадаємо, у Києві з 1 листопада до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість. На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80». 

Теги: транспорт Київ поліція автомобіль

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