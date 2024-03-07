Де поліція вимірює швидкість руху у Києві: список вулиць
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму, інформують дорожні знаки 5.76
У столиці патрульні вимірюють швидкість руху автомобілів за 13 адресами. Про це йдеться в дописі патрульної поліції Києва.
Поліція вимірює швидкість руху насамперед на аварійно небезпечних ділянках і в місцях, де трапилася найбільша кількість ДТП. Для цього використовуються прилади TruСam.
У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».
Нагадаємо, у Києві з 1 листопада до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість. На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80».
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