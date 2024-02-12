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Убивство 17-річного українського баскетболіста: поліція Німеччини повідомила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство 17-річного українського баскетболіста: поліція Німеччини повідомила нові деталі
Єрмаков у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії
фото: Федерація баскетболу міста Києва

У штаб-квартирі поліції Ессена встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину

У справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України. Також відомо про двох підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти. Про це повідомляє t-online.

Так, у штаб-квартирі поліції Ессена встановили групу підозрюваних, що можуть бути причетні до скоєння злочину. «Є двоє підозрюваних, 14 і 15 років, з міст Гельзенкірхен і Герне. Спочатку їх заарештували, але пізнішн 14-річного німця з грецьким корінням звільнили з-під варти, оскільки підозра проти нього не була підтверджена», – зазначає видання.

Водночас, 15-річного німця з турецьким корінням було взято під варту за серйозною підозрою в ненавмисному вбивстві, яку поліція та прокуратура в Ессені оголосили в понеділок. Він вже відомий поліції як злочинець «зі стажем».

Також за даними поліції, з Єрмаковим і Козаченком були 14-річний сирієць з Гельзенкірхена і 13-річна німкеня з ліванським корінням з Оберхаузена. Ці двоє підлітків також отримали серйозні поранення.

Попри те, що, як заявив речник поліції Ессена 12 лютого, «передумови того, що сталося, досі незрозумілі» та «про мотиви нічого не відомо», поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.

«Розслідування триває», – констатують німецькі журналісти.

Як стало відомо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. Повідомляється, що на місці злочину були свідки. Єрмаков раніше грав у дитячих командах «Тейваз» та «5T.EAM-ДЮСШ-12» (2006 р.н.). Також у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.

Також відомо, що міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.

Теги: Німеччина поліція українці баскетбол

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