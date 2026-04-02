У Росії німецький скульптор отримав термін за сатиру на Путіна (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
У Росії німецький скульптор отримав термін за сатиру на Путіна (фото)
У Росії німця засудили на величезний термін за карнавальну ляльку
Сатира на диктатора коштувала німецькому майстру свободи

Російська судова система винесла безпрецедентно жорсткий вирок громадянину Німеччини, карнавальному скульптору Жаку Тіллі, відомому своїми політичними карикатурами. За створення сатиричних образів Володимира Путіна митця засудили до 8,5 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

Повідомляється, що німецький скульптор Жак Тіллі участі у судовому засіданні не брав. Але це не завадило російським суддям визнати його винним. 

«Суд у Москві заочно засудив німецького скульптора та карнаваліста Жака Тіллі. Суддя Костянтин Очиров у межах цього суперечливого процесу визнав Тіллі винним у порушенні релігійних почуттів та розповсюдженні недостовірної інформації про збройні сили РФ. Причиною стали створені Тіллі карнавальні платформи, які критикують главу Кремля Володимира Путіна та розв'язану ним війну проти України», – йдеться у повідомленні.

Тіллі відомий своїми їдкими сатиричними платформами на параді Трояндового понеділка у Дюссельдорфі. Його роботи регулярно з'являються на перших шпальтах німецьких та міжнародних газет у дні після карнавалу. Кілька своїх платформ він присвятив Путіну.

У Росії німецький скульптор отримав термін за сатиру на Путіна (фото) фото 1
Сам Тіллі відреагував на вирок з їдким сарказмом: «Тепер усі бачать, що російський режим боїться картонних фігурок», – сказав він Німецькому інформаційному агентству. «Вони виставляють себе дурнями цим вироком і навіть не усвідомлюють, наскільки це насправді ганебно – як вони бояться сатиричної критики».

У Росії німецький скульптор отримав термін за сатиру на Путіна (фото) фото 2
Посольство Німеччини в Москві різко розкритикувало вирок. «Вирок Жаку Тіллі показує, що криміналізація та переслідування свободи слова російським урядом продовжується безперервно, але тепер все більше й за кордоном. Посольство Федеративної Республіки Німеччина найрішучіше засуджує це абсурдне видовище та продовжуватиме виступати за свободу слова, свободу мистецтва, а отже, і за свободу сатири», – йдеться в заяві посольства.

«Главком» писав, що найбільш віддані донедавна прихильники війни проти України починають втрачати віру в перемогу та покладають відповідальність за поразки безпосередньо на Володимира Путіна. Справжній резонанс у російському медіапросторі викликала заява відомого російського пропагандиста Іллі Ремесла. У повідомленні в Telegram під назвою «П'ять причин, чому я перестав підтримувати Володимира Путіна», пітерський адвокат розкритикував диктатора за провал вторгнення в Україну. 

Раніше повідомлялось, що російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

