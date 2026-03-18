Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю

Активістку в Росії переслідували за публічну підтримку України та цитування творів Тараса Шевченка

Опозиційна активістка Дар’я Козирєва вийшла на свободу після відбуття терміну ув’язнення. Дівчину переслідували в Росії за публічну антивоєнну позицію та цитування творів Тараса Шевченка. Про її звільнення йдеться у її групі підтримки, інформує «Главком».

Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. Журналістам, які зібралися біля входу в колонію, заборонили знімати вихід Дарії Козирєвої на свободу, пославшись на те, що «проводяться навчання», щоправда, які саме, не поточнили.

Що відомо про Козирєву

Козирєва з 2022 року, коли вона ще була неповнолітньою, брала участь в антивоєнних акціях.

18 квітня 2025 року Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив її до 2 років і 8 місяців колонії у справі про так звану повторну дискредитацію армії.

В основі справи лежали два епізоди – інтерв'ю «Північ.Реалії», а також листок із віршами Тараса Шевченка, який вона наклеїла на пам'ятник українському поетові у річницю початку російського вторгнення в Україну. Слідство визнало, що у уривку з відомого вірша «Заповіт» «містився заклик до опору» . Козирєвій на той момент було 19 років.

Своє останнє слово в суді активістка також почала з вірша Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

«Україна – це вільна країна, вільна нація, і вона сама вирішуватиме свою долю. Якщо хтось транслюватиме наративи загарбника, то українці його ненавидітимуть. І нема чого тут говорити про українських націоналістів. Довели самі. Я мрію, звісно, ​​щоб Україна повернула собі кожну п'ядь своєї землі, включно з Донбасом і Кримом», – заявляла активістка.

За ці слова російський суд додатково оштрафував її на 40500 рублів у справі про «дискредитацію російської армії».

«Главком» писав, що у Росії 70-річну москвичку оштрафували за «дискредитацію» армії через комплімент президенту України Володимиру Зеленському.

Розмова, через яку судили пенсіонерку, сталася в санаторії в столиці Кабардино-Балкарської Республіки Нальчику у грудні 2022 року. Москвичка Слегіна розговорилася з жінкою з Одеси: вони обговорювали, як правильно вимовляти українське слово «паляниця». До бесіди приєдналася офіціантка, яка заявила, що Зеленський «виродок». Слегіна ж відповіла, що «Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору, усі раніше сміялися над його жартами». Також вона запитала: «У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: «Слава Україні»?».Через кілька днів до пенсіонерки прийшла поліція.

Раніше повідомлялося, що Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні.