Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю
Петербурзька активістка Дар'я Козирєва у суді
фото з відкритих джерел

Активістку в Росії переслідували за публічну підтримку України та цитування творів Тараса Шевченка

Опозиційна активістка Дар’я Козирєва вийшла на свободу після відбуття терміну ув’язнення. Дівчину переслідували в Росії за публічну антивоєнну позицію та цитування творів Тараса Шевченка. Про її звільнення йдеться у її групі підтримки, інформує «Главком».

Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. Журналістам, які зібралися біля входу в колонію, заборонили знімати вихід Дарії Козирєвої на свободу, пославшись на те, що «проводяться навчання», щоправда, які саме, не поточнили.

Що відомо про Козирєву

Козирєва з 2022 року, коли вона ще була неповнолітньою, брала участь в антивоєнних акціях.

18 квітня 2025 року Петроградський районний суд Санкт-Петербурга засудив її до 2 років і 8 місяців колонії у справі про так звану повторну дискредитацію армії.

В основі справи лежали два епізоди – інтерв'ю «Північ.Реалії», а також листок із віршами Тараса Шевченка, який вона наклеїла на пам'ятник українському поетові у річницю початку російського вторгнення в Україну. Слідство визнало, що у уривку з відомого вірша «Заповіт» «містився заклик до опору» . Козирєвій на той момент було 19 років.

Своє останнє слово в суді активістка також почала з вірша Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

«Україна – це вільна країна, вільна нація, і вона сама вирішуватиме свою долю. Якщо хтось транслюватиме наративи загарбника, то українці його ненавидітимуть. І нема чого тут говорити про українських націоналістів. Довели самі. Я мрію, звісно, ​​щоб Україна повернула собі кожну п'ядь своєї землі, включно з Донбасом і Кримом», – заявляла активістка.

За ці слова російський суд додатково оштрафував її на 40500 рублів у справі про «дискредитацію російської армії».

«Главком» писав, що у Росії 70-річну москвичку оштрафували за «дискредитацію» армії через комплімент президенту України Володимиру Зеленському.

Розмова, через яку судили пенсіонерку, сталася в санаторії в столиці Кабардино-Балкарської Республіки Нальчику у грудні 2022 року. Москвичка Слегіна розговорилася з жінкою з Одеси: вони обговорювали, як правильно вимовляти українське слово «паляниця». До бесіди приєдналася офіціантка, яка заявила, що Зеленський «виродок». Слегіна ж відповіла, що «Зеленський – красивий молодий чоловік із гарним почуттям гумору, усі раніше сміялися над його жартами». Також вона запитала: «У вас у республіці українці не кричать, як у нас у Москві: «Слава Україні»?».Через кілька днів до пенсіонерки прийшла поліція. 

Раніше повідомлялося, що Московський суд знову оштрафував «Вікіпедію» за статтю про війну в Україні.

Читайте також:

Читайте також

Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
15 березня, 02:38
Кремль готує оптимізацію витрат бюджету
Падіння доходів змусило Кремль переглянути витрати бюджету
11 березня, 21:28
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про можливий перелом у війні в Україні
Спецпредставник Трампа прокоментував перспективи завершення війни в Україні
10 березня, 20:01
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Продаж активів «Лукойлу» відтермінували до квітня
США перенесли продаж активів «Лукойлу» на тлі перемовин із РФ
26 лютого, 17:47
Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна не має військового вирішення
Рубіо заявив про «посилення тиску» на Росію
26 лютого, 09:54
Мирослав Скугарьов – син відомого у минулому хокеїста, учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова
Російські хокейні арбітри, які потрапили на скандальне відео, були відсторонені від роботи
24 лютого, 20:24
У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями
Зеленський: Росія – це психічно нестабільна диктатура
24 лютого, 14:00
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02

Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю
Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю
Україна вимагає від Індії допустити консулів до затриманих українців
Україна вимагає від Індії допустити консулів до затриманих українців
Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування
Зек, який втратив на війні з Україною ногу, розповів про своє найбільше здивування
РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка
РФ почала блокувати Telegram раніше, ніж планувала – розвідка
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
