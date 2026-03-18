«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу

Лариса Голуб
Ілля Ремесло розчарувався в Путіні
Російський пропагандист озвучив п'ять претензій до Путіна

Найбільш віддані донедавна прихильники війни проти України починають втрачати віру в перемогу та покладають відповідальність за поразки безпосередньо на Володимира Путіна. Справжній резонанс у російському медіапросторі викликала заява відомого російського пропагандиста Іллі Ремесла, інформує «Главком».

У повідомленні в Telegram під назвою «П'ять причин, чому я перестав підтримувати Володимира Путіна», пітерський адвокат розкритикував диктатора за провал вторгнення в Україну. 

Основні претензії до диктатора

  • Військовий провал

Ремесло констатував, що початкові цілі так званої «СВО» не досягнуті, а армія РФ загрузла у виснажливих боях без стратегічної перспективи.

«Війна забрала вже точно один-два млн жертв. Абсолютно безвихідна війна, величезні збитки, вона може тривати ще п'ять-десять років – ви готові до такого? Зараз війна ведеться виключно заради комплексів Путіна, ми, пересічні громадяни, нічого не отримуємо від неї, а тільки втрачаємо», – написав він.

  • Відірваність від реальності

Блогер звинуватив Путіна у неадекватному сприйнятті ситуації на фронті та в економіці. Він пише, що «навіть до війни з економікою були проблеми – у найбагатшій країні десятки мільйонів людей є бідними».

  • Корупція та брехня

Блогер пише, що керівництво РФ системно дезінформувало населення про реальний стан справ.

«Ми бачимо, що мобільний інтернет не працює навіть у великих містах Росії. Заблоковано всі західні соцмережі та месенджери. Телеграм заблоковано на 80%, 01.04 планується повне блокування», – додає Ілля Ремесло.

  • Термін перебування Путіна при владі

Автор також зазначив, що політика Путіна перетворила Росію на країну-вигнанця, що руйнує майбутнє наступних поколінь. Також неочікувано заявив, що 26-річне правління Путіна призвело до повної втрати зв'язку з реальністю.

«Путіну йде 74-й рік, він при владі з 1999-го – вже понад 26-27 років. І, судячи з усього, планує сидіти на троні мінімум років до 150. Як відомо, абсолютна влада розбещує абсолютно – а якщо вона ще й нескінченна?», – написав блогер.

Блогер прямо заявив, що Росії «потрібен новий сучасний президент», оскільки чинний режим вичерпав себе і веде країну до катастрофи.

  • Відсутність плану перемоги і зневага до росіян

Блогер також заявив, що диктатор остаточно втратив інтерес до внутрішніх проблем країни, зосередившись лише на загарбницьких війнах, у яких не беруть участі його близькі.

«Телеграм-канали він давно не читає, йому плювати на наші з вами щоденні обурення. Путіну подавай нескінченні війни, а не інтернет і високі зарплати», – підкреслив автор.

На думку Ремесла, Кремль не має чіткої стратегії завершення війни, що призводить до безглуздих людських втрат.

За словами Ремесла, після публікації заяви він отримував «божевільні дзвінки» від знайомих у службах безпеки, які закликали його видалити публікацію. Як зазначає The Guardian, заява Ремесло викликала збентеження не тільки в Z-середовищі, але навіть у російській опозиції, яка зараз вся суцільно в еміграції і погано розуміє, що взагалі відбувається в самій Росії.

«Главком» писав, що російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

«Україна – це вільна країна, вільна нація, і вона сама вирішуватиме свою долю. Якщо хтось транслюватиме наративи загарбника, то українці його ненавидітимуть. І нема чого тут говорити про українських націоналістів. Довели самі. Я мрію, звісно, ​​щоб Україна повернула собі кожну п'ядь своєї землі, включно з Донбасом і Кримом», – заявляла активістка. За ці слова російський суд додатково оштрафував її на 40500 рублів у справі про «дискредитацію російської армії».

