Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
Аеропорт у Санкт-Петербурзі скасував десятки авіарейсів
фото: російські медіа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Атака безпілотників зірвала десятки рейсів у російському «Пулково»

У ніч на 3 червня масштабний наліт безпілотників на Санкт-Петербург призвів до серйозного авіаційного колапсу в місцевому аеропорту «Пулково». За повідомленням російських медіа, через роботу протиповітряної оборони та загрозу з повітря було затримано щонайменше 42 рейси (відставання від графіку становить понад дві години), а ще дев'ять пасажирських літаків окупанти екстрено перенаправили на запасні аеродроми, інформує «Главком».

Повідомляється, що кількість затриманих рейсів у міжнародному аеропорту «Пулково» на тлі закриття повітряного простору через атаку безпілотників зросла до 42. Станом на 8:00 за московським часом пасажирські літаки відстають від розкладу на дві й більше годин.

  • У зв'язку з критичною ситуацією керівництво аеропорту оголосило про введення екстрених заходів:
  • Посилення служб: Підрозділи «Пулково», що відповідають за безпосереднє обслуговування літаків та пасажирів, переведені на посилений режим роботи.
  • Скасування та затримки: Окрім 42 затриманих літаків, авіакомпанія «Побєда» вже повністю скасувала низку рейсів (зокрема до Махачкали та Мінеральних Вод). Суттєво зсунуто час виліту до Москви, Сочі, Казані, Єкатеринбурга, Астрахані, Нижньокамська та інших міст. 
  • Проблеми Калінінграда: Росавіація визнала, що тимчасові обмеження у небі Ленінградської області критично вдарили по можливості використання транзитних маршрутів до та з Калінінградської області.

Головною причиною обмежень у небі став потужний удар по портовій інфраструктурі міста. Місцеві жителі підтверджують, що внаслідок влучання безпілотників спалахнула масштабна пожежа на території Петербурзького нафтового терміналу. Це найбільший комплекс із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, який має стратегічне значення для російського паливного експорту.

Місцева влада Ленінградської області заявила про нібито збиття 50 дронів, проте стовпи густого чорного диму та закрите небо над містом свідчать про критичні наслідки ураження об'єкта.

Атака дронів збіглася з важливою для Кремля політичною подією. Саме сьогодні, 3 червня, у місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум, який російська пропаганда використовує для імітації відсутності міжнародної ізоляції.

Символічно, що більшість іноземних гостей та бізнес-делегацій мали прибувати саме через заблокований наразі аеропорт «Пулково», а місце ураження нафтобази розташоване всього за 17 км від виставкового комплексу «Експофорум», де заплановані заходи.

Відомо, що Путін особисто братиме участь у заході – його виступ з пленарним засіданням запланований на 5 червня. На форум також уперше за кілька років прибуде офіційна делегація США: глава Федеральної комісії з витончених мистецтв Родні Мімс Кук заявив, що особисто запрошений на виступ Путіна і буде на ньому присутній. Нафтовий термінал, що палає, знаходиться в кількох кілометрах від центру міста.

Нагадаємо, вночі 3 червня над Санкт-Петербургом пролунали вибухи – жителі зафіксували пожежу на нафтовому терміналі у Вугільній гавані. Губернатор Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників, повідомивши про три збитих БПЛА над містом. 

Читайте також:

Теги: літак аеропорт Санкт-Петербург дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські фірми використовують китайські деталі у виробництві безпілотників
Китай відкрито постачає до РФ та Ірану компоненти для безпілотників, оминаючи санкції
6 травня, 07:55
У Волгограді обмежили відвідування масових заходів на травневі свята
Ні візочків, ні собак: Волгоград запроваджує жорсткі заборони на святкові вихідні
6 травня, 08:23
Російський безпілотник зайшов у повітряний простір Латвії
Латвійські військові відмовилися збивати дрони з Росії
7 травня, 16:46
Ворожий безпілотник на дереві
У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув
13 травня, 18:53
Берлінська попередила про загрозу дронових атак по всій Україні
Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог
20 травня, 10:35
Пентагон вирішив вивчати сучасну війну безпосередньо в Україні
Американські військові вирушили до України. Пентагон почав переймати бойовий досвід
13 травня, 09:03
Батько та син створили найшвидший у світі дрон
Долетить з Києва до Львова на швидкості боліда: інженери-ентузіасти створили найшвидший дрон у світі
28 травня, 10:24
Путін заявив, що без експертизи неможливо встановити походження безпілотника
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
29 травня, 19:24
Наслідки ворожої атаки по Україні, 2 червня 2026 рік
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
Вчора, 08:08

Соціум

У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
Трамп депортував 900 тисяч мігрантів – і це вже б'є по економіці США
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Обвинувачений у торгівлі людьми Ендрю Тейт став почесним гостем у Росії
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Нові атаки на Київ видали проблему, яку Кремль намагається приховати – WP
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Держсекретар США анонсував посилення санкційного тиску на нафтову галузь РФ
Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW
Попередження не подіяли. Путін відмовився урізати витрати на війну – ISW

Новини

Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06
Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua