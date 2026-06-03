У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси

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Атака безпілотників зірвала десятки рейсів у російському «Пулково»

У ніч на 3 червня масштабний наліт безпілотників на Санкт-Петербург призвів до серйозного авіаційного колапсу в місцевому аеропорту «Пулково». За повідомленням російських медіа, через роботу протиповітряної оборони та загрозу з повітря було затримано щонайменше 42 рейси (відставання від графіку становить понад дві години), а ще дев'ять пасажирських літаків окупанти екстрено перенаправили на запасні аеродроми, інформує «Главком».

Повідомляється, що кількість затриманих рейсів у міжнародному аеропорту «Пулково» на тлі закриття повітряного простору через атаку безпілотників зросла до 42. Станом на 8:00 за московським часом пасажирські літаки відстають від розкладу на дві й більше годин.

У зв'язку з критичною ситуацією керівництво аеропорту оголосило про введення екстрених заходів:

Посилення служб: Підрозділи «Пулково», що відповідають за безпосереднє обслуговування літаків та пасажирів, переведені на посилений режим роботи.

Підрозділи «Пулково», що відповідають за безпосереднє обслуговування літаків та пасажирів, переведені на посилений режим роботи. Скасування та затримки: Окрім 42 затриманих літаків, авіакомпанія «Побєда» вже повністю скасувала низку рейсів (зокрема до Махачкали та Мінеральних Вод). Суттєво зсунуто час виліту до Москви, Сочі, Казані, Єкатеринбурга, Астрахані, Нижньокамська та інших міст.

Окрім 42 затриманих літаків, авіакомпанія «Побєда» вже повністю скасувала низку рейсів (зокрема до Махачкали та Мінеральних Вод). Суттєво зсунуто час виліту до Москви, Сочі, Казані, Єкатеринбурга, Астрахані, Нижньокамська та інших міст. Проблеми Калінінграда: Росавіація визнала, що тимчасові обмеження у небі Ленінградської області критично вдарили по можливості використання транзитних маршрутів до та з Калінінградської області.

Головною причиною обмежень у небі став потужний удар по портовій інфраструктурі міста. Місцеві жителі підтверджують, що внаслідок влучання безпілотників спалахнула масштабна пожежа на території Петербурзького нафтового терміналу. Це найбільший комплекс із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, який має стратегічне значення для російського паливного експорту.

Місцева влада Ленінградської області заявила про нібито збиття 50 дронів, проте стовпи густого чорного диму та закрите небо над містом свідчать про критичні наслідки ураження об'єкта.

Атака дронів збіглася з важливою для Кремля політичною подією. Саме сьогодні, 3 червня, у місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум, який російська пропаганда використовує для імітації відсутності міжнародної ізоляції.

Символічно, що більшість іноземних гостей та бізнес-делегацій мали прибувати саме через заблокований наразі аеропорт «Пулково», а місце ураження нафтобази розташоване всього за 17 км від виставкового комплексу «Експофорум», де заплановані заходи.

Відомо, що Путін особисто братиме участь у заході – його виступ з пленарним засіданням запланований на 5 червня. На форум також уперше за кілька років прибуде офіційна делегація США: глава Федеральної комісії з витончених мистецтв Родні Мімс Кук заявив, що особисто запрошений на виступ Путіна і буде на ньому присутній. Нафтовий термінал, що палає, знаходиться в кількох кілометрах від центру міста.

Нагадаємо, вночі 3 червня над Санкт-Петербургом пролунали вибухи – жителі зафіксували пожежу на нафтовому терміналі у Вугільній гавані. Губернатор Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників, повідомивши про три збитих БПЛА над містом.