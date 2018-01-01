У Росії опублікували явку на виборах, які ще не відбулись

Дані про явку були опубліковані нібито в рамках тренування

На сайті виборчої комісії Тульської області (Росія) опублікували інформацію про явку на майбутніх виборах президента Росії, але незабаром видалили дані. На це звернув увагу телеграм-канал «Дабл Ять». Згідно з опублікованою інформацією, до 10 ранку явка на виборах повинна була скласти 40%. На одній з дільниць явка перевищила 77%. Зараз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дані про явку були опубліковані нібито в рамках тренування

На сайті виборчої комісії Тульської області (Росія) опублікували інформацію про явку на майбутніх виборах президента Росії, але незабаром видалили дані. На це звернув увагу телеграм-канал «Дабл Ять».

Згідно з опублікованою інформацією, до 10 ранку явка на виборах повинна була скласти 40%. На одній з дільниць явка перевищила 77%. Зараз у розділі «Попередні відомості про участь виборців у виборах» цієї інформації вже немає.

Голова виборчої комісії Тульської області Сергій Костенко пояснив, що дані про явку були опубліковані в рамках тренування ЦВК дня голосування.

«Використовуються різні режими введення даних в систему ГАС «Вибори». Інформація, яка помилково була розміщена на сайті в режимі тренування, в даний час вилучена», - сказав він.

Вибори президента Росії пройдуть 18 березня 2018 року. У них беруть участь вісім кандидатів - Сергій Бабурін («Російський загальнонародний союз»), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Володимир Путін (самовисуванець), Ксенія Собчак ( «Громадянська ініціатива»), Максим Сурайкін («Комуністи Росії»), Борис Титов («Партія зростання») і Григорій Явлінський («Яблуко»).

Джерело: Дождь