У Росії різко розкритикували зовнішню політику США

У РФ підкреслюють, що Москва «не терпітиме незаконні дії»

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров висловив різке невдоволення зовнішньополітичним курсом теперішнього уряду США під час щорічної прес-конференції у Москві. Російський міністр зокрема пригрозив, що Москва не терпітиме «незаконні дії» щодо себе з боку Вашингтона, наводить його слова агентство «Інтерфакс». До



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Сергій Лавров

У РФ підкреслюють, що Москва «не терпітиме незаконні дії»

Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров висловив різке невдоволення зовнішньополітичним курсом теперішнього уряду США під час щорічної прес-конференції у Москві.

Російський міністр зокрема пригрозив, що Москва не терпітиме «незаконні дії» щодо себе з боку Вашингтона, наводить його слова агентство «Інтерфакс». До таких дій, як зазначив Лавров, належить «захоплення російської дипломатичної власності у США». Водночас керівник російського МЗС запевнив у відсутності намірів з боку Москви діяти за принципом «око за око» щодо Вашингтона.

Керівник російської дипломатії також заявив, що Москва не буде підтримувати вимоги США щодо змін умов укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном. Самі вимоги Білого дому щодо угоди російський міністр назвав «неприйнятними» для Ірану. За його словами, йдеться про доступ до будь-якого об'єкта за першою вимогою, що «виходить за рамки домовленостей».

Крім того, Лавров висловив побоювання, що нинішня лінія США щодо ядерної програми Ірану може згодом зашкодити спробам діалогу з урегулювання ядерної програми Північної Кореї. Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував укладену за президентства його попередника Барака Обами багатосторонню угоду щодо іранської ядерної програми.

Глава російського дипломатичного відомства також звинуватив США в небажанні домогтися збереження територіальної цілісності Сирії. Це звинувачення стосується зокрема планів Вашингтона щодо створення сил безпеки з охорони кордонів Сирії. На думку Лаврова, нинішня адміністрація США, як і попередня, не має наміру «допомогти якомога швидше загасити конфлікт», а прагне натомість допомогти силам, що домагаються зміни режиму в Сирії.

Тему України російський міністр теж не оминув увагою. Він запевнив, що Москва і надалі поважає «територіальну цілісність України». Щоправда, лише «в тих кордонах, котрі склалися після референдуму в Криму», тобто після анексії Криму Росією.

Лавров також заявив, що не вбачає у діях Росії щодо України жодного порушення Будапештського меморандуму, де РФ виступала одним із гарантів безпеки України. «Ми так і не застосовували та не погрожували Україні ядерною зброєю, тож жодного порушення Будапештського меморандуму не сталося», заявив російський міністр.

Нагадаємо, у відповідь на анексію Росією українського півострова Крим та події на Донбасі ЄС, США та низка країн світу запровадили санкції щодо Москви.

Джерело: DW