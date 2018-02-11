У Росії стався масштабний збій в роботі Райффайзенбанку

У Росії Райффайзенбанк призупинив обслуговування клієнтів через програмний збій

У Росії всі операції з клієнтами Райффайзенбанку припинені через збій в програмному забезпеченні, який стався при оновленні системи. Про це РБК розповіли в колл-центрі банку. «Йде технічне оновлення і тому зараз проблема з роботою в додатках і терміналах, все це приблизно на годину», - розповіли в колл-центрі банку. «Під час



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У Росії Райффайзенбанк призупинив обслуговування клієнтів через програмний збій

У Росії всі операції з клієнтами Райффайзенбанку припинені через збій в програмному забезпеченні, який стався при оновленні системи. Про це РБК розповіли в колл-центрі банку.

«Йде технічне оновлення і тому зараз проблема з роботою в додатках і терміналах, все це приблизно на годину», - розповіли в колл-центрі банку.

«Під час проведення оновлень програмних систем банку стався технічний збій», - розповіли в прес-службі банку. «На поточний момент робота систем практично повністю відновлена, проте все ще можуть бути проблеми з проведенням платежів за картками», - додали співрозмовники РБК.

Збій в роботі систем банку стався на всій території Росії.