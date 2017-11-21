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    У Росії вбили опозиціонера Синіцина

    Тіло Синіцина знайшли у під'їзді будинку
    Російського опозиціонера Костянтина Синіцина знайшли мертвим у Петербурзі. Як зазначає місцеве видання «Фонтанка», його смерть носила насильницький характер, але, за попередніми даними, не була пов'язана з його опозиційною діяльністю. Тіло Синіцина знайшли у під'їзді будинку, де він жив, ще 26 січня. Йому було 53 роки. У Синіцина
    • Сьогодні, 19:03
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    Костянтин Синіцин
    Костянтин Синіцин

    Тіло Синіцина знайшли у під'їзді будинку

    Російського опозиціонера Костянтина Синіцина знайшли мертвим у Петербурзі. Як зазначає місцеве видання «Фонтанка», його смерть носила насильницький характер, але, за попередніми даними, не була пов'язана з його опозиційною діяльністю.

    Тіло Синіцина знайшли у під'їзді будинку, де він жив, ще 26 січня. Йому було 53 роки. У Синіцина виявили травми голови. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.

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    Згодом у Петербурзі затримали 44-річного чоловіка за прізвищем Васильєв, якого підозрюють у побитті опозиціонера. За інформацією «Фонтанки», він останнім бачив Синіцина живим. За попередніми даними, у нього був побутовий конфлікт з активістом, який переріс у бійку. Васильєв завдав Синіцину кілька ударів руками і ногами.

    Підозрюваного у вбивстві опозиціонера суд заарештував на два місяці. На нього завели справу про навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть з необережності.

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