У російському Воронежі спалахнула сильна пожежа

У Росії в місті Воронеж спалахнула масштабна пожежа

Вогонь спалахнув у складському приміщенні, де зберігали вироби із пластмаси. Про це інформують російські ЗМІ.

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В небо над містом здійнявся яскравий вогонь, оповитий густим чорним димом.

«Площа пожежі – 200 кв. Будівля стоїть окремо, тож загрози розповсюдження вогню немає. Працює 8 одиниць техніки та 29 пожежників. Йде активне гасіння», – йдеться в повідомленні.

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За інформацією МНС, горить склад, де зберігалися пластмасові вироби.

Пізніше стало відомо, що вогонь спалахнув на всій площі будівлі – 250 кв.м. За повідомленням росЗМІ, інформації про постраждалих немає. Відомо, що сигнал до диспетчерської надійшов близько 21:05.