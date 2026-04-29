Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців

В Україні виявили нідерландські цукерки з наркотичною речовиною

Держпродспоживслужба попереджає про можливе потрапляння в Україну желейних цукерок зі вмістом психоактивної речовини

Держпродспоживслужба попереджає українців про можливу появу на ринку желейних жувальних цукерок, які містять психоактивну речовину. Продукція була експортована з Нідерландів і може становити загрозу для здоров’я, особливо для дітей, інформує «Главком».

Що відомо про небезпечний товар

Згідно з повідомленням, у партії желейних цукерок виявлено вміст дельта-9-тетрагідроканабінолу. Ця продукція розповсюджувалася у країнах Європи, проте є висока ймовірність її потрапляння на територію України через неофіційні канали або дрібний імпорт.

Чим небезпечна речовина

Дельта-9-тетрагідроканабінол – це основний психоактивний компонент канабісу. Він агресивно впливає на центральну нервову систему людини.

Симптоми вживання можуть включати:

Зміну або затуманення свідомості;

Порушення координації рухів;

Непередбачувані поведінкові реакції та галюцинації;

Прискорене серцебиття та панічні атаки.

Особлива небезпека полягає в тому, що продукт має вигляд звичайних солодощів, що робить його привабливим для дітей, чий організм набагато чутливіший до подібних речовин.

Рекомендації для споживачів та бізнесу

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку:

Негайно вилучити зазначений товар з обігу, якщо він буде виявлений.

Письмово інформувати компетентні органи про виявлення підозрілої продукції протягом двох робочих днів.

Держпродспоживслужба рекомендує громадянам бути уважними при придбанні харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, та у разі виявлення підозрілої продукції – невідкладно звертатися до територіальних органів служби.

«Главком» писав, що навколо відомої кондитерської мережі Roshen напередодні Великодніх свят розгорівся скандал. Приводом став допис киянки Олени Пащенко, яку шокувала ціна на шоколадні цукерки у формі яєць – майже 1,2 тис. грн за кілограм.

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки Gianduja, які коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі.