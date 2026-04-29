Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців

В Україні виявили нідерландські цукерки з наркотичною речовиною
Держпродспоживслужба попереджає про можливе потрапляння в Україну желейних цукерок зі вмістом психоактивної речовини

Держпродспоживслужба попереджає українців про можливу появу на ринку желейних жувальних цукерок, які містять психоактивну речовину. Продукція була експортована з Нідерландів і може становити загрозу для здоров’я, особливо для дітей, інформує «Главком».

Що відомо про небезпечний товар

Згідно з повідомленням, у партії желейних цукерок виявлено вміст дельта-9-тетрагідроканабінолу. Ця продукція розповсюджувалася у країнах Європи, проте є висока ймовірність її потрапляння на територію України через неофіційні канали або дрібний імпорт.

Чим небезпечна речовина 

Дельта-9-тетрагідроканабінол – це основний психоактивний компонент канабісу. Він агресивно впливає на центральну нервову систему людини.

Симптоми вживання можуть включати:

  • Зміну або затуманення свідомості;
  • Порушення координації рухів;
  • Непередбачувані поведінкові реакції та галюцинації;
  • Прискорене серцебиття та панічні атаки.

Особлива небезпека полягає в тому, що продукт має вигляд звичайних солодощів, що робить його привабливим для дітей, чий організм набагато чутливіший до подібних речовин.

Рекомендації для споживачів та бізнесу

Держпродспоживслужба закликає операторів ринку:

  • Негайно вилучити зазначений товар з обігу, якщо він буде виявлений.
  • Письмово інформувати компетентні органи про виявлення підозрілої продукції протягом двох робочих днів.

Держпродспоживслужба рекомендує громадянам бути уважними при придбанні харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, та у разі виявлення підозрілої продукції – невідкладно звертатися до територіальних органів служби.

«Главком» писав, що навколо відомої кондитерської мережі Roshen напередодні Великодніх свят розгорівся скандал. Приводом став допис киянки Олени Пащенко, яку шокувала ціна на шоколадні цукерки у формі яєць – майже 1,2 тис. грн за кілограм. 

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки Gianduja, які коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

Читайте також

Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце
22 квiтня, 09:10
«Кіборг» Юрій Кулик
«Кіборг» Юрій Кулик: Щоб піти воювати, нам з братом довелося обдурити маму Інтерв’ю
8 квiтня, 09:30
Пінгвіни дослідили українську біологиню, коли вона їх фотографувала
На станції Вернадського пінгвіни «скуштували» українську вчену (відео)
2 квiтня, 18:00
Українців у Польщі закликали терміново оновити дані
Українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу: що необхідно зробити
9 квiтня, 14:44
Подружжя Буданових щедро окропили водою під час освячення
Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика
12 квiтня, 20:58
У Польщі збільшується кількість безробітних
Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
20 квiтня, 13:14
Буданов має принципову позицію щодо природи корупції
Чому українці підтримують Буданова: керівниця Центру протидії корупції назвала причини
20 квiтня, 15:22
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Українка Діана Паско зустріла зірку «Гаррі Поттера» Даніеля Редкліффа
Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
23 квiтня, 10:01

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
Чи зможе Бугров брати участь у виборах ректора Університету Шевченка? Міністр дав відповідь
Чи зможе Бугров брати участь у виборах ректора Університету Шевченка? Міністр дав відповідь
На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави
На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави
Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
