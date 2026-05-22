«Королева вишиванок». Майстриня розповіла, скільки коштує справжня решетилівська сорочка білим по білому

Лариса Голуб
Чоловіча сорочка з колекції Всеукраїнського центру вишивки і килимарства
фото: Всеукраїнський центр вишивки і килимарства
Справжня решетилівська вишиванка ручної роботи, виконана в автентичній техніці «білим по білому», є високомистецьким витвором музейного рівня. Директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Надія Вакуленко розповіла в інтерв'ю «Главкому» про специфіку ціноутворення на такі сорочки, феномен «вуличних» майстрів у Решетилівці та унікальну сукню-символ України, яку виставляли в Раді Європи.

Директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Надія Вакуленко розповіла, що вартість вишиванок у Решетилівці стартує від кількох десятків тисяч гривень. Вона безпосередньо залежить від багатьох факторів.

«Загалом вартість залежить від ціни тканини, ниток, а також використаних технік вишивки. Чим складніша техніка, відповідно, й ціна роботи вища», – розповіла майстриня.

Майстриня також назвала конкретні цінові рамки для автентичного одягу.

«Ціна чоловічої сорочки білим по білому вартує від 15 тис. грн. У жіночі блузи вкладено набагато більше праці, у них багатший орнамент, тому ціна починається від 25 тис. Гарна блуза може коштувати і 35 тис., і 40. Це не просто сорочка, а, скажемо так, високохудожній витвір музейного рівня», – розповідає пані Вакуленко.

За словами майстрині, для туристів, які приїжджають до Решетилівки, звичною є ситуація, коли місцеві жителі пропонують придбати вишиванку просто на вулиці. Надія Вакуленко запевняє, що якість таких «кустарних» виробів є дуже високою.

«Дуже багато решетилян працювали раніше на фабриці, закінчували наше училище, тому в нас багато гарних майстрів. У Решетилівці підприємств і загалом місць для роботи мало, тому люди намагаються знайти підробіток тим, чим уміють займатися. Ці вишиванки зазвичай не гірші за ті, що ми робимо у Всеукраїнському Центрі вишивки та килимарства», – розповідає пані Вакуленко.

Унікальну майстерність місцевих майстрів високо оцінили на міжнародному рівні. Під час повномасштабної війни вироби Центру двічі презентували у Страсбурзі в Раді Європи в межах проєкту «Оновлена єдина, цілісна, соборна і непереможна Україна». Центральним експонатом виставки стала особлива сукня.

«Ця сукня виконана на тоненькій напівпрозорій вовняній тканині. Жінка, яка постачає нам тканини, каже, що об’їздила пів Європи, щоб знайти те, що ми хотіли. Я близько трьох місяців розробляла візерунок, відшивала зразки, а вже потім цю сукню вишивали п’ять майстринь цілих пів року», – розповіла директорка Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Надія Вакуленко.

«Главком» писав, що День вишиванки – свято, присвячене збереженню традицій українського національного одягу. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. 

