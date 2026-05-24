Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку

glavcom.ua
Глави держав обговорили взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією
Президент Франції Еммануель Макрон і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 травня поговорили телефоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Белта.

У повідомленні зазначається, що ініціювала переговори французька сторона.

«Глави держав обговорили регіональні проблеми і взаємовідносини Білорусі з ЄС і Францією зокрема», – зазначило пропагандистське білоруське видання.

Нагадаємо, Європейський Союз не розглядає Білорусь як можливого посередника у майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. У Брюсселі пояснили це підтримкою російської агресії з боку режиму Олександра Лукашенка.

Попередні прямі контакти телефоном між Макроном і Лукашенком мали місце 20 і 26 лютого 2022 року – напередодні та одразу після російського повномасштабного вторгнення.

Поміж іншого, в лютому 2022 року на Заході виникло серйозне занепокоєння, що Лукашенко під тиском Кремля вирішить безпосередньо залучити білоруську армію до війни. Також ЄС був стурбований можливістю розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Нагадаємо, 21 травня Росія та Білорусь завершили спільні навчання із відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї. Під час маневрів російські військові доправили ядерні боєприпаси на територію Білорусі, а білоруські підрозділи тренувалися отримувати, оснащувати та переміщувати спеціальні боєприпаси й пускові установки для ракетних комплексів «Іскандер-М».

В Інституті вивчення війни заявили, що ці навчання демонструють посилення фактичного контролю Москви над Білоруссю та дедалі активніше використання її території для реалізації російських військових цілей.

Аналітики також нагадали, що у 2022 році режим Олександра Лукашенка змінив Конституцію Білорусі, відмовившись від без’ядерного статусу країни. Крім того, Володимир Путін уже анонсував нові спільні навчання «Щит Союзу» у 2027 році, які, за його словами, можуть уперше включати ядерний компонент. 

