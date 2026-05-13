Масована атака на Україну, візит Трампа до Китаю. Головне за 13 травня 2026

Дайджест новин 13 травня 2026 року

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом, а очільник України Володимир Зеленський виступив на саміті «Бухарестської дев’ятки».

«Главком» склав добірку головних подій 13 травня.

Масована атака на Україну

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

Візит Трампа до Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років. Поїздка планувалася ще на березень, проте її перенесли через загострення війни з Іраном на Близькому Сході.

Офіційні переговори Дональда Трампа та голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна заплановані на четвер, 14 травня. До порядку денного зустрічі двох лідерів внесено низку критичних геополітичних та економічних питань

Саміт «Бухарестської дев’ятки»

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-партнери найближчим часом визначити, які гарантії безпеки для України реально можуть бути реалізовані за участю «коаліції охочих». Відповідну заяву глава держави зробив під час саміту «Бухарестської дев’ятки», який пройшов у столиці Румунії Бухаресті.

«Давайте використаємо ці найближчі тижні, щоб вирішити, яким чином буде працювати коаліція охочих і які гарантії безпеки реалістично можуть бути втілені в життя за вашою участю, усіх європейських країн та США. Це дуже важливо, щоб допомогти зрушити ситуацію в бік миру», – сказав Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності посилення співпраці у сфері оборони та досягнення «більших результатів» у питаннях безпеки.

Обрання запобіжного заходу Єрмаку

Сьогодні, 13 травня, Вищий антикорупційний суд продовжив судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента. Єрмак перед засіданням щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що правосуддя має бути незалежним та без стороннього впливу. На запитання журналістів про те, чи вважає він справу політично мотивованою, Єрмак відповів, що поки не хоче це коментувати. Проголошення ухвали відбудеться у четвер, 14 травня, о 09:00.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд 12 травня не обрав запобіжний захід екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просить відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, а засідання також продовжиться наступного дня, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Суд визнав очільника Центру протидії корупції Шабуніна винним у побитті блогера

Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок у справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна через конфлікт із проросійським блогером Всеволодом Філімоненком. Його було визнано винним у побитті блогера Всеволода Філімоненка.

Суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу – йдеться про насильство щодо журналіста та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд також зобов’язав його компенсувати витрати на експертизи – близько 4 тис. грн. Захист Шабуніна заявив, що оскаржуватиме вирок в апеляції.

