«Він цього страждають і французи». Українка розповіла про реальність життя у Франції

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Українцям для комфортного життя у Франції необхідно знати французьку мову
фото: france.mfa.gov.ua

Дівчина з України поділилася своїм досвідом життя у Франції

Життя у Франції підходить усім, адже ця країна має власні недоліки. Такою думкою поділилася українка Катерина, яка вже понад чотири роки живе у Франції. Блогерка розповіла, що варто знати про життя у Франції у своєму блозі в TikTok, пише «Главком».

Бюрократія та однакова зарплата

За словами дівчини, Франція має свої недоліки, один із них – це бюрократія. Також у цій країні однакова зарплата в більшості сфер, а висока оплата праці лише в меншої частки населення.

«Майже однакова зарплата у всіх сферах і на всіх посадах. Різниця у €300-500 від мінімальної зарплатні €1800, а понад € 5 тис. в місяць заробляє тільки 10% населення. І вибір завжди буде на користь француза, а не іноземця», – зазначила вона.

Високі податки

Українка розповіла, що у Франції високі податки, через що складно відкрити власний бізнес. До того ж від цього страждають і французи. «Величезні податки, які доходять іноді до 45 %. Через це майже неможливо відкрити свій бізнес. Дуже багато відкривається в нашому місті бізнесів, кафе або салони, які дуже швидко закриваються через податки. Дуже багато історій, навіть від французів, які жаліються на це. Малий і середній бізнес дуже страждає», – зауважила дівчина.

Медицина у Франції

Катерина зауважила, що потрапити до лікаря у Франції доволі складно, а також знайти гарного фахівця. «Якщо в Парижі все ще більш-менш, то в моєму місті, а я живу за годину від Парижу, усе дуже тяжко. Також вічні черги, якщо тобі потрібно потрапити на швидку, це мінімум від 5 до 10 годин», – додала українка.

Знання мови

Блогерка запевняє, що без знання французької мови жити у Франції буде складно. «Якщо ви не знаєте французьку й не маєте бажання її вивчати, то тут вам точно не раді. Англійську тут знають погано й можуть просто відмовити вам у спілкуванні або в наданні послуг. У мене було таке багато разів на початку війни, відмовлялись навіть говорити через перекладача, тому хоча б рівень А2 ви маєте мати, тоді люди більш привітні і відкриті до спілкування з вами», – сказала Катерина.

Нагадаємо, українка, яка понад пʼять років із родиною мешкає в США та ділиться досвідом своєї еміграції у TikTok, розповіла, скільки коштує місяць її життя у Вашингтоні. Валерія Ермілова родом із Маріуполя. Перед початком повномасштабного вторгнення вона із чоловіком поїхала за кордон, де через війну в Україні залишилася жити. Під час життя в США в українки народився син, тож тепер свої витрати пара розподіляє на трьох.

