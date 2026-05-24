Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні
Рютте раніше наголошував, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На тлі скорочення прямої американської допомоги Україні генсек НАТО наполягає, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, ініціативу просував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він розраховував, що відповідне рішення зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Утім, цього не станеться. Сам Рютте цього тижня визнав, що план не буде винесений на затвердження, оскільки не отримав достатньої підтримки серед союзників.

«Я не думаю, що цей варіант буде запропонований», – заявив він журналістам, не називаючи країн, які виступили проти.

Джерело в Альянсі повідомило The Telegraph, щонайменше сім держав НАТО, які вже витрачають на військову допомогу Україні понад 0,25% ВВП, підтримували цю ініціативу. Однак для ухвалення таких рішень у НАТО потрібна одностайність усіх країн-членів.

«Вони не надто захоплені цією ідеєю», – сказав співрозмовник видання, коментуючи позицію Лондона, Парижа, Мадрида, Рима та Оттави.

The Telegraph зазначає, що для Великої Британії ця ситуація може стати репутаційним ударом, адже Лондон вважається одним із ключових союзників України. Водночас обсяг британської військової допомоги не ставиться під сумнів: Велика Британія є третім найбільшим донором України після США та Німеччини.

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв виділяти Україні щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, що становить приблизно 0,1% ВВП.

Більше критики, за даними видання, лунає на адресу Франції, Іспанії, Італії та Канади. Ці країни неодноразово звинувачували в тому, що їхня підтримка України не відповідає їхній економічній вазі.

Згідно з відкритими даними Кільського інституту, рівень допомоги Україні на рівні 0,25% ВВП або вище забезпечують Нідерланди, Польща, а також країни Північної Європи та Балтії.

Рютте раніше наголошував, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно, а багато країн витрачають недостатньо коштів на підтримку Києва.

На тлі скорочення прямої американської допомоги Україні генсек НАТО наполягає, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності. США за Дональда Трампа фактично перейшли до моделі продажу зброї Україні за кошти європейських союзників.

Перед зустріччю НАТО у Швеції прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон також закликав партнерів активніше підтримувати Україну.

«Мені б дуже хотілося, щоб більше країн, які так добре говорять про Україну, підтвердили свої слова діями», – заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу. 

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стабілізувала фронт і деокупує території, а ситуація розвивається явно не на користь Путіна. 

Читайте також:

Теги: Україна НАТО Марк Рютте Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Ворог рветься до нових селищ на Покровському напрямку
Битва за Покровськ: де ворог накопичує сили та яку головну ціль обрав для удару (відео)
27 квiтня, 15:13
ЄС переходить до нової промислової політики
ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України
28 квiтня, 14:27
Знищений російський танк – один з експонатів виставки трофейної техніки, яку щороку влаштовують до Дня пам'яті захисників
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників
7 травня, 20:02
Міністерство визначить, де розміщуватимуться американські сили в Європі, після додаткового аналізу стратегічних і оперативних потреб США
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
20 травня, 06:33
Українські бійці майстерно знищили ворожу ціль
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Кошти підуть на дрони, зброю та зарплати військовим
Євросоюз погодився профінансувати дрони та армію України
15 травня, 09:38
НАТО провело демонстративні навчання на тлі загрози війни з Росією
НАТО провело репетицію ударів по Росії: деталі
22 травня, 18:17

Соціум

Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні
Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Сьогодні, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua