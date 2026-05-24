Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні

Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада не підтримали пропозицію, за якою країни НАТО мали б щороку виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, ініціативу просував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він розраховував, що відповідне рішення зможуть затвердити на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Утім, цього не станеться. Сам Рютте цього тижня визнав, що план не буде винесений на затвердження, оскільки не отримав достатньої підтримки серед союзників.

«Я не думаю, що цей варіант буде запропонований», – заявив він журналістам, не називаючи країн, які виступили проти.

Джерело в Альянсі повідомило The Telegraph, щонайменше сім держав НАТО, які вже витрачають на військову допомогу Україні понад 0,25% ВВП, підтримували цю ініціативу. Однак для ухвалення таких рішень у НАТО потрібна одностайність усіх країн-членів.

«Вони не надто захоплені цією ідеєю», – сказав співрозмовник видання, коментуючи позицію Лондона, Парижа, Мадрида, Рима та Оттави.

The Telegraph зазначає, що для Великої Британії ця ситуація може стати репутаційним ударом, адже Лондон вважається одним із ключових союзників України. Водночас обсяг британської військової допомоги не ставиться під сумнів: Велика Британія є третім найбільшим донором України після США та Німеччини.

Прем’єр-міністр Кір Стармер раніше пообіцяв виділяти Україні щонайменше 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, що становить приблизно 0,1% ВВП.

Більше критики, за даними видання, лунає на адресу Франції, Іспанії, Італії та Канади. Ці країни неодноразово звинувачували в тому, що їхня підтримка України не відповідає їхній економічній вазі.

Згідно з відкритими даними Кільського інституту, рівень допомоги Україні на рівні 0,25% ВВП або вище забезпечують Нідерланди, Польща, а також країни Північної Європи та Балтії.

Рютте раніше наголошував, що допомога Україні всередині НАТО розподіляється нерівномірно, а багато країн витрачають недостатньо коштів на підтримку Києва.

На тлі скорочення прямої американської допомоги Україні генсек НАТО наполягає, що Європа має взяти на себе більшу частину відповідальності. США за Дональда Трампа фактично перейшли до моделі продажу зброї Україні за кошти європейських союзників.

Перед зустріччю НАТО у Швеції прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон також закликав партнерів активніше підтримувати Україну.

«Мені б дуже хотілося, щоб більше країн, які так добре говорять про Україну, підтвердили свої слова діями», – заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стабілізувала фронт і деокупує території, а ситуація розвивається явно не на користь Путіна.