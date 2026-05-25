«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії

Блогерка: якби ці землі залишилися у складі Фінляндії, тут панували б щастя та процвітання

Фінська блогерка відвідала Карелію – колишні фінські території, окуповані СРСР після Зимової війни, – і показала, як виглядає регіон сьогодні. Про це повідомляє «Главком» за моніторингом соціальних мереж.

Від квітучого регіону до занедбаної околиці

Авторка подорожує Карелією, щоб показати, як виглядають землі, що колись належали Фінляндії. Занедбана інфраструктура, запустіння та соціальна деградація – такою стала доля регіону, який у першій половині XX століття був невіддільною частиною однієї з найбільш процвітаючих країн Європи.

«Це місце заповнене алкоголіками... Ласкаво просимо до російського гетто», – коментує блогерка відзняте відео з карельських вулиць.

🇫🇮Дівчина з Фінляндії приїхала до Карелії, щоб показати регіони, які свого часу були окуповані Радянським Союзом. Блогерка ділиться своїми враженнями про сучасний стан Росії.



Якби ці землі залишилися у складі Фінляндії, тут би панували щастя та процвітання. Натомість, вона… pic.twitter.com/bKwQbQA4U5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

Кілька сотень кілометрів – і два різні світи

За словами блогерки, за кілька сотень кілометрів від Карелії – Фінляндія, яка з року в рік очолює світові рейтинги за рівнем щастя та добробуту. Ці дві реальності розділяє не лише кордон, а й десятиліття радянської окупації.

На її думку, якби ці землі залишилися у складі Фінляндії, їхня доля склалася б геть інакше. Радянська анексія перетворила квітучий регіон на депресивну периферію, а радянський спосіб мислення, як зазначає авторка, досі визначає повсякденне життя місцевих мешканців.

Нагадаємо, Карелія стала однією з головних територіальних втрат Фінляндії внаслідок Зимової війни 1939–1940 років. СРСР розпочав агресію 30 листопада 1939 року після відмови Гельсінкі піти на територіальні поступки. За Московським мирним договором, підписаним 12 березня 1940 року, Фінляндія передала Радянському Союзу Карельський перешийок із містом Виборг, острови у Фінській затоці та ряд інших земель. Втрати фінської армії склали близько 25 тисяч загиблих, радянської – понад 125 тисяч.

До слова, президент Фінляндії Александер Стубб нагадував, що його країна втратила десяту частину своєї території через радянські вторгнення, і залишається єдиним сусідом Росії, якому вдалося зберегти справжню незалежність.