Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії
Карелія – колишні фінські землі, відторгнуті СРСР після Зимової війни 1939–1940 років
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Блогерка: якби ці землі залишилися у складі Фінляндії, тут панували б щастя та процвітання

Фінська блогерка відвідала Карелію – колишні фінські території, окуповані СРСР після Зимової війни, – і показала, як виглядає регіон сьогодні. Про це повідомляє «Главком» за моніторингом соціальних мереж.

Від квітучого регіону до занедбаної околиці

Авторка подорожує Карелією, щоб показати, як виглядають землі, що колись належали Фінляндії. Занедбана інфраструктура, запустіння та соціальна деградація – такою стала доля регіону, який у першій половині XX століття був невіддільною частиною однієї з найбільш процвітаючих країн Європи.

«Це місце заповнене алкоголіками... Ласкаво просимо до російського гетто», – коментує блогерка відзняте відео з карельських вулиць.

Кілька сотень кілометрів – і два різні світи

За словами блогерки, за кілька сотень кілометрів від Карелії – Фінляндія, яка з року в рік очолює світові рейтинги за рівнем щастя та добробуту. Ці дві реальності розділяє не лише кордон, а й десятиліття радянської окупації.

На її думку, якби ці землі залишилися у складі Фінляндії, їхня доля склалася б геть інакше. Радянська анексія перетворила квітучий регіон на депресивну периферію, а радянський спосіб мислення, як зазначає авторка, досі визначає повсякденне життя місцевих мешканців.

Нагадаємо, Карелія стала однією з головних територіальних втрат Фінляндії внаслідок Зимової війни 1939–1940 років. СРСР розпочав агресію 30 листопада 1939 року після відмови Гельсінкі піти на територіальні поступки. За Московським мирним договором, підписаним 12 березня 1940 року, Фінляндія передала Радянському Союзу Карельський перешийок із містом Виборг, острови у Фінській затоці та ряд інших земель. Втрати фінської армії склали близько 25 тисяч загиблих, радянської – понад 125 тисяч.

До слова, президент Фінляндії Александер Стубб нагадував, що його країна втратила десяту частину своєї території через радянські вторгнення, і залишається єдиним сусідом Росії, якому вдалося зберегти справжню незалежність.

Читайте також:

Теги: росія незалежність анексія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією
26 квiтня, 20:33
Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін
Україна як елемент глобальних переговорів США і Китаю
13 травня, 11:03
Ураження винищувачів-бомбардувальників Су-34 і винищувачів п’ятого покоління Су-57 важливе для зниження ударного потенціалу противника
Ураження аеродрому в Челябінську. Мадяр назвав кількість знищених літаків
1 травня, 19:00
Україна закликає до більш раннього припинення вогню, аби перевірити справжні наміри Кремля щодо завершення війни.
Пастка для Кремля: стало відомо, навіщо Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня
5 травня, 16:49
Кремль знову погрожує Україні ударом
Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
7 травня, 11:34
Дорогі кредити з'їдають доходи росіян
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
7 травня, 18:01
Гурт проводить свою акцію у храмі, 2012 рік
Росія внесла гурт Pussy Riot до переліку терористів та екстремістів
15 травня, 17:14
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Бабкіна оскандалилася заявою зі сцени Кремля
Путіністка Бабкіна оскандалилася новою промовою (відео)
22 травня, 14:04

Соціум

«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії
«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії
Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні
Одразу п’ять країн НАТО зірвали план допомоги Україні
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
Макрон після російської атаки на Україну зателефонував Лукашенку
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
23 травня, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua