Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Очільниця угорського МЗС назвала нічний удар по столиці України нагадуванням про людську ціну війни

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України. Про це повідомляє «Главком».

Орбан назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни.

«Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя», – заявила вона.

Глава угорського МЗС наголосила на наслідках обстрілу для цивільних.

«Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди – це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України», – додала міністерка.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль»

Читайте також:

Теги: окупанти ринок обстріл напад музей інфраструктура населення Київ Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1550-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2026 року
Вчора, 08:12
Ринок готується до нафти по $100 за барель
Що буде з цінами на нафту? Bloomberg дав прогноз на наступний рік
21 травня, 17:58
Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
18 травня, 09:37
Під час конфлікту, що виник між чоловіками, фігурант дістав револьвер та здійснив близько дев’яти пострілів
Стрілянина на Оболоні: затримано киянина, який випустив у бік знайомого дев’ять куль
13 травня, 14:44
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36
Експонати Дніпровського художнього музею
Дніпропетровщина через ворожі обстріли вивезла рекордну кількість музейних експонатів
6 травня, 13:34
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику
2 травня, 05:45
1 травня 2026 року Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників
Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
1 травня, 16:14
Ситуація на фронті 30 квітня
Лінія фронту станом на 30 квітня 2026. Зведення Генштабу
30 квiтня, 22:24

Соціум

Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
«Тупо дороге залізо в землю». Росіяни самі іронізують над ударом «Орєшніка» по трьох гаражах (фото)
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Сили Оборони України успішно атакували нафтоперекачувальну станцію «Второво» у Владимирській області
Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди
Ебола вбила трьох волонтерів Червоного Хреста і перетнула кордон Уганди
Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі
Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі
Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним
Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua