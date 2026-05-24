Угорщина зробила заяву про атаку Росії на Київ

Очільниця угорського МЗС назвала нічний удар по столиці України нагадуванням про людську ціну війни

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України. Про це повідомляє «Главком».

«Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя», – заявила вона.

«Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди – це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв і народ України», – додала міністерка.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки Росії по Києву вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».