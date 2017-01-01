У Сані за чотири дні загинуло 234 людини — Червоний хрест

Бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха

У столиці Ємену Сані за останні чотири дні в результаті боїв загинуло 234 людини і поранення отримали 400. Про це агентству Anadolu повідомив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені Аднан Хізам. За словами представника МКЧХ, бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» (хусити) і



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Фото з відкритих джерел Місто Сана, Ємен

Бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха

У столиці Ємену Сані за останні чотири дні в результаті боїв загинуло 234 людини і поранення отримали 400. Про це агентству Anadolu повідомив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені Аднан Хізам.

За словами представника МКЧХ, бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» (хусити) і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха.

Він також повідомив, що наразі бої стихли, і закликав захистити мирних громадян від збройних сутичок.

Як повідомляється, бої на півдні Сани спалахнули після того, як хусити здійснили спробу захоплення мечеті, котра перебувала під контролем прибічників Саліха. В результаті хусити встановили контроль над мечеттю, — сказав Хізам.