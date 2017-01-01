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    У Сані за чотири дні загинуло 234 людини — Червоний хрест

    Бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха
    У столиці Ємену Сані за останні чотири дні в результаті боїв загинуло 234 людини і поранення отримали 400. Про це агентству Anadolu  повідомив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені Аднан Хізам. За словами представника МКЧХ, бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» (хусити) і
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    Місто Сана, Ємен
    Фото з відкритих джерел
    Місто Сана, Ємен

    Бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха

    У столиці Ємену Сані за останні чотири дні в результаті боїв загинуло 234 людини і поранення отримали 400. Про це агентству Anadolu  повідомив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені Аднан Хізам.

    За словами представника МКЧХ, бої тривали між повстанцями шиїтського руху «Ансаруллах» (хусити) і прибічниками колишнього президента Ємену Алі Абдуллаха Саліха.

    Він також повідомив, що наразі бої стихли, і закликав захистити мирних громадян від збройних сутичок.

    Як повідомляється, бої на півдні Сани спалахнули після того, як хусити здійснили спробу захоплення мечеті, котра перебувала під контролем прибічників Саліха. В результаті хусити встановили контроль над мечеттю, — сказав Хізам.

     

    червоний хрест
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