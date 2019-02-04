У школах Грузії скасовують випускні іспити



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Щоб отримати атестат про середню загальну освіту, учні мають отримати позитивні оцінки з усіх предметів

Міністерство освіти Грузії визначило нові правила видачі атестатів, які будуть застосовані вже в цьому році. Зокрема, у країні скасували випускні іспити.

Про це передає МОН Грузії.

«З 2018-2019 навчального року в Грузії будуть скасовані випускні іспити в школах для учнів 11-х і 12-х класів», - йдеться в повідомленні відомства.

Для того, щоб отримати атестат про середню загальну освіту, учні повинні будуть отримати позитивні оцінки з усіх предметів - 5 або більше балів за десятибальною системою оцінки знань.

Учні, які провалили або з якихось інших причин не змогли здати випускні іспити в минулі роки, також зможуть отримати атестат, якщо з усіх предметів мають від п'яти і більше балів.

«У випускників, які отримають атестат, буде право пройти реєстрацію з метою прийому на професійні та вищі навчальні заклади як у 2019 році, так і в наступні роки», - повідомляє Міносвіти Грузії.

Скасування шкільних іспитів спрямоване на посилення ролі школи в системі освіти. В освітньому відомстві наголосили на своєму прагненні, щоб у школі більше уваги приділяли саме навчанню, а не екзаменаційній процедурі.

Джерело: Інтерфакс-Україна