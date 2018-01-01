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    У Шотландії снігопад заблокував рух тисячам машин

    Дехто з водіїв простояв у заторах понад 14 годин
    У Шотландії, на трасі M74, що сполучає міста Глазго і Гретна, потужний снігопад заблокував рух тисяч машин. Очевидці стверджують, що на деяких ділянках довжина заторів перевищила 30 км в обох напрямках. Дехто з водіїв простояв у заторах понад 14 годин. У вівторок на території Північної Ірландії й Шотландії пройшли інтенсивні снігопади.
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    Снігопад в Шотландії
    Снігопад в Шотландії

    Дехто з водіїв простояв у заторах понад 14 годин

    У Шотландії, на трасі M74, що сполучає міста Глазго і Гретна, потужний снігопад заблокував рух тисяч машин.

    Очевидці стверджують, що на деяких ділянках довжина заторів перевищила 30 км в обох напрямках. Дехто з водіїв простояв у заторах понад 14 годин.

    У вівторок на території Північної Ірландії й Шотландії пройшли інтенсивні снігопади. За даними британської метеослужби, у шотландському місті Ексдейльм'юїр за ніч випало понад 30 см снігу.

    Частину шкіл і дитячих садочків закрили в середу в Шотландії й Північній Ірландії. У шотландському окрузі Скоттиш-Бордерс школи не працюватимуть і в четвер.

    Аварійно-рятувальні служби працювали всю ніч і досі намагаються ліквідувати наслідки снігопаду.

    Міністр транспорту Шотландії зобов'язався зробити «усе можливе», щоб забезпечити ресурсами всі стратегічні об'єкти через прогнози про посилення снігопаду сьогодні ввечері.

    Джерело: BBC

    Шотландія
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