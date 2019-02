У США на підприємстві стався витік хлору: 55 людей у лікарні

У компанії Birmingham Water Works запевняють, що здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує

У Сполучених Штатах Америки в штаті Алабама після витоку хлору на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works госпіталізували понад 50 осіб.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Twitter.

Спочатку госпіталізували 14 осіб, пізніше ще 40 працівників направили в медустанови на обстеження.

Як зазначається, на підприємстві стався розлив сульфату заліза і гіпохлориту натрію, змішання яких спричинило викид хлору.

DANGEROUS CHEMICAL SPILL: More than 50 people were taken to the hospital after a scare inside a water plant in Birmingham, Alabama, when two chemicals were accidentally combined – with an investigation now under way. @SteveOsunsami reports. https://t.co/yToHtubIzb pic.twitter.com/R0kUlZ2pS9