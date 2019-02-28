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    У світі

    У США на підприємстві стався витік хлору: 55 людей у лікарні

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    У США на підприємстві стався витік хлору: 55 людей у лікарні

    У компанії Birmingham Water Works запевняють, що здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує

    У Сполучених Штатах Америки в штаті Алабама після витоку хлору на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works госпіталізували понад 50 осіб.

    Про це повідомляє прес-служба компанії в Twitter.

    Спочатку госпіталізували 14 осіб, пізніше ще 40 працівників направили в медустанови на обстеження.

    Як зазначається, на підприємстві стався розлив сульфату заліза і гіпохлориту натрію, змішання яких спричинило викид хлору.



    У компанії запевняють, що шкідливі речовини не просочилися назовні та залишилися всередині підприємства.

    Згідно з заявою Birmingham Water Works, наразі здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.

    Загрози здоров'ю і безпеці населення також немає, водопостачання в регіоні не постраждало.

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