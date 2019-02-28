У США на підприємстві стався витік хлору: 55 людей у лікарні
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У компанії Birmingham Water Works запевняють, що здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує
У Сполучених Штатах Америки в штаті Алабама після витоку хлору на підприємстві водопостачання Birmingham Water Works госпіталізували понад 50 осіб.
Про це повідомляє прес-служба компанії в Twitter.
Спочатку госпіталізували 14 осіб, пізніше ще 40 працівників направили в медустанови на обстеження.
Як зазначається, на підприємстві стався розлив сульфату заліза і гіпохлориту натрію, змішання яких спричинило викид хлору.
FULL STORY: At least 50 people hospitalized after chemical spill at @BhamWaterWorks plant. https://t.co/5g6AKxtvrM @abc3340 pic.twitter.com/TXd9max9iY— Stephen Quinn (@StephenQ3340) 28 лютого 2019 р.
DANGEROUS CHEMICAL SPILL: More than 50 people were taken to the hospital after a scare inside a water plant in Birmingham, Alabama, when two chemicals were accidentally combined – with an investigation now under way. @SteveOsunsami reports. https://t.co/yToHtubIzb pic.twitter.com/R0kUlZ2pS9— World News Tonight (@ABCWorldNews) 28 лютого 2019 р.
У компанії запевняють, що шкідливі речовини не просочилися назовні та залишилися всередині підприємства.
Updated statement regarding accident at Shades Mountain Filter Plant today... pic.twitter.com/INygtpEYc1— BirminghamWaterWorks (@BhamWaterWorks) 27 лютого 2019 р.
Згідно з заявою Birmingham Water Works, наразі здоров'ю та життю працівників нічого не загрожує.
Загрози здоров'ю і безпеці населення також немає, водопостачання в регіоні не постраждало.