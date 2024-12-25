На місці авіакатастрофи в Казахстані виявлено бортовий самописець

У результаті авіакатастрофи загинули два пілоти, ще три члени екіпажу вижили

Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Про це на брифінгу повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, повідомляє Orda Kazakhstan.

«Чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. Зв'язок із бортом було втрачено об 11:28», – повідомив міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв.

Також представники влади повідомили, що серед виживших під час катастрофи казахстанців немає, а їх серед пасажирів було шестеро.

Також стало відомо, що у результаті авіакатастрофи загинули два пілоти, ще три члени екіпажу вижили. Раніше у МНС Азербайджану заявляли, що всі члени екіпажу загинули.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.