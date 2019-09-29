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    У світі

    У США невідомий із ножем напав на відвідувачів торгового центру

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    У США невідомий із ножем напав на відвідувачів торгового центру

    П’ятеро людей отримали несерйозні ножові поранення

    У суботу, 28 вересня, в американському штаті Меріленд чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру в Балтіморі, поранення отримали п’ятеро осіб.

    Про це повідомляється в Twitter-акаунті міської поліції.

    Інцидент стався о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

    Відзначається, що п’ятеро людей отримали несерйозні ножові поранення, їх життю нічого не загрожує. Усі постраждалі були доставлені до районних лікарень.

    Як повідомляє The Baltimore Sun з посиланням на поліцію, підозрюваний в нападі був ліквідований. Про його особу не повідомляється.

    США Twitter чоловік
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