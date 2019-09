У США невідомий із ножем напав на відвідувачів торгового центру

П’ятеро людей отримали несерйозні ножові поранення

У суботу, 28 вересня, в американському штаті Меріленд чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру в Балтіморі, поранення отримали п’ятеро осіб.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті міської поліції.

Інцидент стався о 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Відзначається, що п’ятеро людей отримали несерйозні ножові поранення, їх життю нічого не загрожує. Усі постраждалі були доставлені до районних лікарень.

Here’s the scene at the entrance to the Hunt Valley mall. We’re waiting for police to give the official account. So far, we’re told a call came in for loitering. Five people have been hospitalized with injuries. Scene appears to be at the mall intersection. pic.twitter.com/ysEvCeUJUa