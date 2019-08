У США невідомий розстріляв автомобіль репера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машину Tee Grizzley обстріляли у Детройті

Репер не постраждав, проте в цій атаці була вбита арт-директорка виконавця

У США невідомий розстріляв автомобіль репера Tee Grizzley. Про це у четвер, 22 серпня, повідомляє видання TMZ .

Репер не постраждав, проте в цій атаці була вбита арт-директорка виконавця Джобіна Браун.

Стрілянина сталася в Детройті, невідомий підійшов до маневрувального на паркування автомобіля Кадиллак, з якого вже вийшов виконавець. Наближувана особа відкрила вогонь по машині, у результаті чого була застрелена менеджерка артиста Джобіна Браун, яка ще сиділа на задньому сидінні. Причому нападник зробив чотири постріли. Водій авто розповів поліцейським, що спочатку почув крик жінки, після чого стрілок й відкрив вогонь.

Джобіні Браун був 41 рік. Репер Tee Grizzley 1994 року народження. Він відомий за треками First Day Out, No Effort, Colors і From the D to the A. Дискографія виконавця складається з двох студійних альбомів і двох мікстейпів. У 2008 році він був номінований на премію MTV Video Music Award у категорії Прорив року.

Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката.