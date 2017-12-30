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    У США пригрозили вийти з ядерної угоди з Іраном

    «Ядерна угода з Іраном є катастрофою»
    Віце-президент США Майк Пенс підтвердив позицію свої країни, що Сполучені Штати вийдуть із ядерної угоди Ірану зі світовими державами, якщо ці домовленості не будуть змінені. Про це Пенс заявив у зверненні до ізраїльського парламенту 22 січня. «Ядерна угода з Іраном є катастрофою, і Сполучені Штати більше не підтверджуватимуть виконання цієї
    • Сьогодні, 10:31
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    <span>Віце-президент США Майк Пенс</span>
    Віце-президент США Майк Пенс

    «Ядерна угода з Іраном є катастрофою»

    Віце-президент США Майк Пенс підтвердив позицію свої країни, що Сполучені Штати вийдуть із ядерної угоди Ірану зі світовими державами, якщо ці домовленості не будуть змінені. Про це Пенс заявив у зверненні до ізраїльського парламенту 22 січня.

    «Ядерна угода з Іраном є катастрофою, і Сполучені Штати більше не підтверджуватимуть виконання цієї погано продуманої угоди», – наголосив Пенс.

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    Заява віце-президента США виголошена водночас із тим, як держсекретар Рекс Тіллерсон шукає підтримки європейських партнерів, щоб додаткові заходи проти Тегерана могли запобігти виходу Вашингтона з ядерної угоди 2015 року.

    Під час спільної наради в Брюсселі очільники зовнішньополітичних відомств провідних європейських країн, а також верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки закликали офіційний Вашингтон захистити угоду 2015 року із Іраном щодо ядерної програми цієї країни.

    Джерело: Радіо Свобода

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