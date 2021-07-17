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    У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні

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    У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні - У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
    У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
    Фото з відкритих джерел

    Американські високопосадовці впевнені, що дипломати могли бути атаковані Росією

    Адміністрація Байдена розслідує серію інцидентів, пов'язаних з погіршенням здоров'я американських дипломатів і інших державних службовців в столиці Австрії Відні. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських чиновників.

    За словами офіційних осіб, деякі з симптомів аналогічні тим, про які вперше повідомили американські дипломати і розвідники на Кубі в 2016 та 2017 років роках. Їх остаточна природа поки не встановлена.

    «У співпраці з нашими партнерами в уряді США ми активно розслідуємо повідомлення про можливі незрозумілі інциденти зі здоров'ям серед співробітників посольства США у Відні», – заявили в Держдепартаменті.

    За словами офіційних осіб, з моменту інавгурації президента Джо Байдена співробітники з Відня повідомили про загадкові симптоми. Проблема отримала назву «Гаванський синдром», оскільки перші випадки захворювання були зафіксовані серед персоналу посольства США на Кубі в 2016 році.

    Люди, які, ймовірно, постраждали, повідомляли про головні болі, запаморочення і симптоми, подібні до струсу мозку. При цьому деяким з них було потрібно кілька місяців лікування. Деякі повідомляють, що чули гучний шум перед раптовою появою симптомів.

    Деякі вважають, що незрозумілі травми, в тому числі пошкодження мозку, є результатом атак із застосуванням мікрохвильової або радіохвильової зброї. Однак, незважаючи на роки досліджень, немає єдиної думки щодо того, що або хто може стояти за інцидентами і чи є вони насправді нападами.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», американські високопосадовці впевнені, що американці могли бути атаковані Росією. Журнал Politico в травні повідомляв, що організатором може виступати російська військова розвідка ГРУ, однак точних доказів цього поки немає.

    У травні офіційні особи заявили, що щонайменше 130 справ в уряді знаходяться в стадії розслідування, в порівнянні з кількома десятками минулого року.

    Теги: США Свобода природа
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    У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні