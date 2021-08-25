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    У США руйнується «стіна Трампа»: фото

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    У США почала руйнуватися &laquo;стіна Трампа&raquo; - У США руйнується «стіна Трампа»: фото
    У США почала руйнуватися «стіна Трампа»
    Фото: Associated Press

    Пошкодження помітили на декількох ділянках паркану

    Так звана «стіна Трампа» на кордоні США і Мексики почала руйнуватися через проливні дощі і часті підтоплення. Про це інформує видання Gizmodo.

    Одне з пошкоджень в загороді зафіксували між містом Дуглас в штаті Аризона і природним заповідником Сан-Бернардіно. Деякі шлюзові ворота виявилися зірвані з петель.

    Пошкодження виявилися і на інших ділянках забору.

    Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп хотів обмежити імміграцію в США. Він ініціював будівництво бетонних загороджень на кордоні з Мексикою, а також обмежив в'їзд для громадян і біженців з семи переважно мусульманських країн, пояснивши це загрозою тероризму.

    Згодом бар'єр на мексиканському кордоні стали неофіційно називати «стіною Трампа». Після інавгурації Трамп заявив, що для початку будівництва будуть використовуватися кошти американських платників податків, а згодом Мексика сама все відшкодує.

    Теги: США Дональд Трамп будівництво Мексика
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    У США руйнується «стіна Трампа»: фото