Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
Двоє людей загинули і ще 28 зазнали поранень у результаті масової стрілянини
фото: CNN

Наразі немає інформації щодо підозрюваних чи мотивів злочину, проте на місці працюють слідчі

Двоє людей загинули і ще 28 зазнали поранень у результаті масової стрілянини на вечірці в місті Балтімор, штат Меріленд. Про це повідомляє CNN.

Дев’ятьох людей доставили до місцевих лікарень, троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Комісар поліції Балтімора Річард Ворлі повідомив, що до поліції надійшло кілька дзвінків після 00:30 за місцевим часом. Після прибуття правоохоронних органів на місце події було виявлено тіло однієї загиблої жінки та дев’ятьох осіб, які зазнали вогнепальних поранень.

За словами Ворлі, наразі немає інформації щодо підозрюваних чи мотивів злочину, проте на місці працюють слідчі.

Мер міста Брендон Скотт відреагував на трагічний інцидент, назвавши вчинок стрільця «безрозсудним» та «боягузливим». За його словами, ця подія має привернути увагу до наслідків та необхідності боротьби з надмірним розповсюдженням нелегальної зброї у Балтіморі.

Нещодавно у штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. 

Раніше повідомлялося, що у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

До слова, у Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. 

Читайте також: Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера
Теги: США вбивство стрілянина поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Балістична ракета Atacms
Конгрес США представив резолюцію з вимогою негайно надати Україні Atacms
10 червня, 02:11
В Одесі троє людей загинули і 13 були поранені
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
14 червня, 09:46
Пораненого госпіталізували до найближчої лікарні
У Білгородській області поліцейські обстріляли машину з мобілізованим
5 червня, 10:54
Тільки повноцінне членство в НАТО і захист за допомогою колективної оборони зможуть дати гарантії безпеки, яких прагне Україна
США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО – The New York Times
14 червня, 11:42
Війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
12 червня, 08:21
Перевищення держборгу сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося
Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн
17 червня, 10:53
Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет
Син відомого американського мільярдера дорікнув Заходу за нерішучість у допомозі Україні
23 червня, 13:00
Джо Байден
Байден уперше прокоментував заколот у Росії
27 червня, 02:34
Розслідування Пентагону показало, що китайський аеростат не збирав інформацію під час польоту над США
Пентагон повідомив, чи шпигував китайський аеростат у США
30 червня, 04:46

Соціум

У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені
Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
Директор ЦРУ закликав США знизити ризики в економічних відносинах з Китаєм
Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці
Україна та Словаччина планують спільну розробку гаубиці
У Колумбії зіткнулись два військові літаки: загинув пілот (відео)
У Колумбії зіткнулись два військові літаки: загинув пілот (відео)
Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера
Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера
Відмова надати Україні членство у НАТО після війни буде самогубством для Європи – Кулеба
Відмова надати Україні членство у НАТО після війни буде самогубством для Європи – Кулеба

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
16K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
13K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
11K
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6508
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту