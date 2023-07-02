У США сталася масова стрілянина: є загиблі та поранені

Двоє людей загинули і ще 28 зазнали поранень у результаті масової стрілянини

Наразі немає інформації щодо підозрюваних чи мотивів злочину, проте на місці працюють слідчі

Двоє людей загинули і ще 28 зазнали поранень у результаті масової стрілянини на вечірці в місті Балтімор, штат Меріленд. Про це повідомляє CNN.

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Дев’ятьох людей доставили до місцевих лікарень, троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Комісар поліції Балтімора Річард Ворлі повідомив, що до поліції надійшло кілька дзвінків після 00:30 за місцевим часом. Після прибуття правоохоронних органів на місце події було виявлено тіло однієї загиблої жінки та дев’ятьох осіб, які зазнали вогнепальних поранень.

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За словами Ворлі, наразі немає інформації щодо підозрюваних чи мотивів злочину, проте на місці працюють слідчі.

Мер міста Брендон Скотт відреагував на трагічний інцидент, назвавши вчинок стрільця «безрозсудним» та «боягузливим». За його словами, ця подія має привернути увагу до наслідків та необхідності боротьби з надмірним розповсюдженням нелегальної зброї у Балтіморі.

Нещодавно у штаті Вірджинія озброєний чоловік влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що у Кишинівському аеропорту один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали. У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

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До слова, у Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.