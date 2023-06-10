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Конгрес США представив резолюцію з вимогою негайно надати Україні Atacms

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес США представив резолюцію з вимогою негайно надати Україні Atacms
Балістична ракета Atacms
фото з відкритих джерел

Ця резолюція спонукає союзників і партнерів США також надати подібні системи Україні

Члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Резолюцію розміщено на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників.

Резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії Atacms для забезпечення її перемоги, представили члени обох партій. Також у резолюції є заклик до союзників і партнерів США надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії. 

«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (Atacms) в достатній кількості, щоб прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів», – йдеться в документі.

Також ініціатори резолюції висловлюють стурбованість через те, що затримка в забезпеченні такої критично важливої зброї затягує війну.

«Швидке надання цих критично важливих систем озброєнь забезпечить українську армію вирішальними можливостями ударів углиб, яких їм наразі не вистачає, порушить боєздатність РФ та може прискорити перемогу України», – наголошено в резолюції.

Atacms (Army Tactical Missile System) – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс для ураження точкових цілей в глибині оборони противника. Для відстрілу використовуються пускові установки M270 та M142. Максимальна дальність польоту балістичної ракети сягає 300 км.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагону. Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

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Теги: США Велика Британія боєприпаси

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