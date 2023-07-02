Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера

Уночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз

У Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала вже понад тисячу осіб. Про це повідомляє France 24.

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За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали вже 719 осіб. Уночі поліція затримала 486 учасників акцій протесту.

Також вночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі.

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Коли сім'я міського голови намагалася втекти, у двір почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

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🔸 Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l'Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L'élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l'attaque. (📷 @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023

Як повідомлялося, у Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня.

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До відома, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.