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Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера

Діана Гасюк
glavcom.ua
Протести у Франції: бунтівники на автомобілі протаранили будинок мера
Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю мера , а потім підпалили машину
Фото: France 24

Уночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз

У Франції п'яту добу продовжуються заворушення через вбивство 17-річного хлопця. Поліція затримала вже понад тисячу осіб. Про це повідомляє France 24.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, правоохоронці затримали вже 719 осіб. Уночі поліція затримала 486 учасників акцій протесту.

Також вночі бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. 

Коли сім'я міського голови намагалася втекти, у двір почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

Як повідомлялося, у Франції п’ятий день поспіль тривають масові протести через вбивство поліцейськими 17-річного юнака. У ніч із п’ятниці на суботу було затримано понад 1300 осіб, а ще 121 особу було заарештовано учора вдень. Через вінутрішню ситуацію в країні президент Еммануель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який був запланований на 2-4 липня. 

До відома, протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

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Теги: Франція вбивство Еммануель Макрон поліція поранення дитина

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