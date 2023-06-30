Пентагон повідомив, чи шпигував китайський аеростат у США

Розслідування Пентагону показало, що китайський аеростат не збирав інформацію під час польоту над США

Через інцидент із повітряною кулею відносини США та Китаю сильно ускладнилися

Китайський аеростат, який пролітав у небі над США ще в лютому цього року і який став наріжним каменем у відносинах між двома країнами, не збирав інформацію. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, передає Reuters.

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«За нашими оцінками, він не збирав інформацію під час польоту над США», – заявив він під час брифінгу.

Нагадаємо, що китайську кулю в повітряному просторі США виявили 2 лютого. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

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Як відомо, повітряна куля провела тиждень у польоті над США і Канадою, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом президента США Джо Байдена.

Після виявлення повітряної кулі держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю та здійснив його лише у червні. Метою візиту було повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло й обговорити війну в Україні.