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Віткофф може отримати посаду радника президента США – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Віткофф може отримати посаду радника президента США – Politico
Раніше ЗМІ повідомляли, що команда Трампа незадоволена підходом Віткоффа до переговорів із Росією
фото: AP

Білий дім кілька тижнів обговорював заміну Волтца

Одним із кандидатів на посаду радника Дональда Трампа з національної безпеки є спецпосланець президента США Стів Віткофф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За інформацією ЗМІ, заміна Волтца обговорювалась у Білому домі вже кілька тижнів, однак останніми днями дискусії набрали обертів.

«За словами трьох людей, обізнаних із рішенням про звільнення Волца, наразі головним кандидатом є спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією, Іраном і ХАМАС у Газі», – йдеться в матеріалі Politico.

Нагадаємо, телекомпанія CBS News повідомила, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив у скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Як повідомлялося, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет створив другий чат у додатку Signal, де поділився деталями військового авіаудару проти єменських бойовиків-хуситів. Згідно з даними The New York Times, у цьому чаті брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ та особистий адвокат.

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Теги: Стів Віткофф Майкл Волтц США

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