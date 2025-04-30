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Між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Між Україною та США виникли розбіжності перед підписанням угоди про надра – FT
Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США на межі зриву
фото: AP

Українська сторона наполягає на підписанні лише рамкової частини угоди, в той час як США – детальної угоди про створення інвестиційного фонду

Україна та Сполучені Штати зіткнулися з перешкодами в останню хвилину перед підписанням рамкової угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Проблеми виникли, коли літак першої віцепрем'єр-міністерки України Юлії Свириденко прямував до Вашингтона. Команда міністра фінансів США Скотта Бессета сказала їй, що вона повинна «бути готовою підписати всі угоди, або повернутися додому».

США хочуть, щоб Україна підписала як рамкову угоду, так і детальну угоду про фінансування, яка б завершила повну угоду про видобуток корисних копалин.

Як зазначає неназване джерело, переговори не завершилися через те, що Україна намагалася переглянути умови, узгоджені на вихідних. Високопосадовці США занепокоєні тим, що це зменшить прозорість та підзвітність.

Однак Свириденко заявила, що другий документ потребує ратифікації Верховної Ради, перш ніж його підписувати. Попри тиск з боку США українська сторона наполягає на підписанні лише рамкової частини угоди. Один з українських чиновників заявив, що США «нічим не будуть задоволені», додавши, що шанс на досягнення домовленості трохи перевищує 50%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду зі Сполученими Штатами про рідкісноземельні метали може бути підписано протягом доби. Команди узгоджують технічні деталі. 

Як відомо, перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває зараз у Вашингтоні.  Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилася Bloomberg, у рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для «збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні».

Вашингтон також визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС. Лише майбутня військова допомога США, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду.

Як повідомлялося, країни досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше.

Раніше стало відомо, що Україна та Сполучені Штати ще мають узгодити ключові питання перед підписанням важливої угоди щодо співпраці у сфері корисних копалин.

До слова, Україна та США в онлайн-режимі підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про корисні копалини. Також Україна та Сполучені Штати Америки домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі.

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Теги: корисні копалини Юлія Свириденко США

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