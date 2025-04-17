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Україна та США можуть підписати документ про надра вже невдовзі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна та США можуть підписати документ про надра вже невдовзі
Угода має забезпечити умови для «економічного зростання» й України, і Сполучених Штатів
фото з відкритих джерел

Наступний раунд переговорів призначено на 24 квітня

Україна та Сполучені Штати Америки активно працюють над укладенням угоди щодо співпраці у сфері рідкісноземельних металів.

Як заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі національного телемарафону, сторони вже досягли значного прогресу й планують зафіксувати його у меморандумі про наміри, передає «Главком».

«Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом, щоб на письмі відобразити наші досягнення. Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а з ними з’являються чутки», – пояснив Качка.

Очікується, що підписання документа може відбутися вже невдовзі. За словами чиновника, документ буде робочого характеру і покликаний прояснити позиції сторін та темп перемовин.

Наступний раунд переговорів призначено на 24 квітня. Повноцінний текст угоди поки що не готовий – сторони доопрацьовують деталі, зокрема, американські пропозиції, щоб вони були більш реалістичними та гармонійними.

«Ми перебуваємо під тиском домислів і з боку громадськості, і з боку партнерів. Саме тому важливо публічно окреслити базові параметри домовленостей», – наголосив Качка.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).

На якому етапі зараз угода зі США про рідкоземи

Україна вже виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

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Теги: Меморандум Тарас Качка корисні копалини США документи

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