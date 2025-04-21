США випробовують конкурента нейроімпланта Neuralink: у чому його особливість

Конкурент Neuralink кріпиться до поверхні мозку, але не імплантується

Мозковий імплант Neuralink Ілона Маска отримав конккурента, який стрімко розвивається у США. Про це пише «Главком» із посиланням на CNBC.

Американський стартап Precision Neuroscience отримав дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на тривалі випробування свого нейроімпланту – кортикального інтерфейсу Layer 7. Ультратонка матриця з 1024 електродами здатна зчитувати та стимулювати мозкову активність.

Тепер матриця може залишатися в мозку до 30 днів, на відміну від колишніх короткострокових тестів, які тривали години. Створення такого інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI) допоможе людям з паралічем відновити мову та рухи.

Layer 7 нагадує тонку жовту стрічку, м'яко прилягає до поверхні мозку, не пошкоджуючи тканини. Технологію вже протестували на 37 пацієнтах під час операцій на мозку, але лише на короткий час. Тривалі випробування дозволять зібрати більше даних, щоб удосконалити пристрій та прискорити його вихід на ринок.

У найближчій перспективі матриця допоможе хірургам картувати мозкову активність, а в майбутньому – керувати зовнішніми пристроями для пацієнтів із тяжкими порушеннями. Технологія обіцяє не лише клінічне застосування, а й надію для людей, які втратили можливість говорити чи рухатись.

Раніше йшлось про те, що новий швейцарський мозковий чіп перевершив Neuralink Ілона Маска.