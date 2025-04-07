Лідер Ірану привів збройні сили у стан підвищеної готовності

Іран надіслав офіційні повідомлення деяким країнам, попередивши, що будь-яка підтримка американської атаки на Іран розглядатиметься як акт ворожості

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності на тлі загострення відносин зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, Іран надіслав офіційні повідомлення Іраку, Кувейту, ОАЕ, Катару, Туреччині та Бахрейну, попередивши, що будь-яка підтримка американської атаки на Іран – зокрема надання повітряного простору чи території для дій США – розглядатиметься як акт ворожості.

Джерела підкреслили, що такі дії матимуть «серйозні наслідки». При цьому іранські ЗМІ повідомили, що Кувейт запевнив Тегеран у своєму нейтралітеті й пообіцяв не допускати агресивних дій зі своєї території.

Водночас міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що йому нічого не відомо про попередження, але такі повідомлення можуть бути передані іншими каналами

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням у разі відмови країни від укладення ядерної угоди зі Сполученими Штатами. Трамп заявив, що готовий вдатися не лише до авіаударів, але й до запровадження повторних тарифів. За його словами, такі заходи будуть застосовані, якщо Іран не погодиться на угоду, що передбачає відмову від розробки ядерної зброї.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан у заяві 30 березня відкинув можливість прямих переговорів з Вашингтоном щодо ядерної програми країни. За його словами, Тегеран відповів на лист Трампа щодо потенційної угоди і висловив готовність до діалогу, але лише через посередників. Пезешкіан підкреслив, що подальший переговорний процес залежатиме від позиції США.

Також повідомлялося, що США почали переміщення своїх військових літаків до регіону Близького Сходу. Пентагон не повідомив про те, які саме літаки перекидають та де вони розміщуватимуться, але деталі надає Reuters з посиланням на джерела, передає «Главком».

Згодом Іран привів у стан бойової готовності ракети, здатні завдавати ударів по об'єктах, пов’язаних зі США. Це сталося після того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану бомбардуваннями у разі відмови від укладення ядерної угоди.