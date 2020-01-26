У столиці Канади скасували святкування Китайського Нового року через коронавірус



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Китайська Оттави вирішила відмовитися від святкування Нового року

«Не хочу, аби будь-хто в Оттаві підхопив вірус», - заявив глава Китайської громадської асоціації Оттави, яка організовує захід

Китайська громада столиці Канади Оттави вирішила відмовитися від традиційного святкування Нового року через побоювання розповсюдження коронавірусу.

Про це пише CBC News.

«Щорічне святкування китайського Нового року, призначене на 9 лютого у парку Лендсдоу, було скасовано через застороги щодо прибуття з Китаю до Оттави великої кількості людей для участі в заході», - інформує видання хз посиланням на організаторів.

Зазначається, що торік до святкування долучилося від двох до трьох тисяч людей.

«Це дуже складне рішення, але я мав його ухвалити. Мушу упевнитися, що наші мешканці повністю захищені. Не хочу, аби будь-хто в Оттаві підхопив вірус», - розповів Джин Шенг Х’є, глава Китайської громадської асоціації Оттави, яка організовує захід.

Як відомо, канадські медики госпіталізували кількох людей із підозрою на захворювання новим коронавірусом.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Нагадаємо, у Китаї вже 1355 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.