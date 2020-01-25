За східним календарем сьогодні розпочинається рік Білого металевого щура



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Рік Білого металевого щура триватиме з 25 січня 2020 року до 11 лютого 2021 року

Сьогодні розпочинається Новий 4718 рік за східним календарем. За китайським календарем він вважається роком Білого металевого щура. На відміну від європейського Нового року, який розпочинається 1 січня, китайський Новий рік змінює дату щорічно, оскільки його початок визначається за місячним календарем, повідомляє Укрінформ.

Рік Білого металевого щура триватиме з 25 січня 2020 року до 11 лютого 2021 року.

Як відомо, Новий рік у Китаї – найочікуваніше, найбажаніше, найяскравіше і найдовше свято, яке триває 15 днів і завершується святом Червоних Ліхтарів. На жаль, цього року в Китаї святкування Нового року через поширення коронавірусу буде обмежене. В деяких містах, зокрема Пекіні, скасовані всі велелюдні святкові заходи. Окрім того, китайська влада закрила транспортне сполучення між містами у провінції Хубей.

Як і будь-який інший Новий рік, китайський також має масу традицій. Святкують його понад дві тисячі років, тобто він є одним із найдавніших свят, «найстарішим» Новим роком в історії людства. Крім того, відзначають його ні багато, ні мало, близько двох мільярдів людей на планеті. Крім китайців – представники тибетської, монгольської, корейської, в’єтнамської та інших споріднених культур.

Новий рік у Китаї, так само, як і в багатьох інших, культурно споріднених із ним країнах, є державним святом. Ділове життя у Піднебесній на кілька тижнів завмирає. Всі – від малого до старого, веселяться, розважаються, ходять у гості.

Перше, що вирізняє китайський новий рік від західного – це «світло-шумовий» супровід. Чим більше салютів, феєрверків і хлопавок – тим краще. За свідченням очевидців – це справжня канонада, і триває вона декілька днів.

Стосовно святкових страв, то обов’язково готують традиційні пельмені та лабадьджоу – особливу кашу з 8 інгредієнтів, зокрема й насіння лотоса, священної квітки Китаю.