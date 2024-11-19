В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі

Їхня рішучість, сміливість і знання допомогли врятуватися від біди

П’ятеро одеських підлітків надали суттєву допомогу рятувальникам під час гасіння пожежі у висотці на Гагарінському плато. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.

Як зазначається в повідомленні, якби не їхня рішучість, сміливість і знання, як чинити в разі таких ситуацій, наслідки вчорашньої пожежі в багатоповерхівці могли б бути невтішними.

🔥В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі в багатоповерхівці - ДСНС



Хлопці негайно викликали рятувальників, сповістили сусідів про небезпеку, допомогли літнім людям і дітям швидко евакуюватися та передавали відра з водою дорослим для боротьби з вогнем. pic.twitter.com/3NFYt3vS2q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

«Підлітки, побачивши задимлення в під’їзді, одразу викликали пожежників і почали сповіщати сусідів про пожежу. Хлопці також допомагали людям похилого віку та дітям швидше евакуюватися з будинку, і підносили відра з водою дорослим, щоб загасити вогонь», – ідеться в повідомленні.

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