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В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі в багатоповерхівці

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі в багатоповерхівці
В Одесі підлітки врятували людей під час пожежі
фото: ДСНС

Їхня рішучість, сміливість і знання допомогли врятуватися від біди

П’ятеро одеських підлітків надали суттєву допомогу рятувальникам під час гасіння пожежі у висотці на Гагарінському плато. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Одеській області.

Як зазначається в повідомленні, якби не їхня рішучість, сміливість і знання, як чинити в разі таких ситуацій, наслідки вчорашньої пожежі в багатоповерхівці могли б бути невтішними.

«Підлітки, побачивши задимлення в під’їзді, одразу викликали пожежників і почали сповіщати сусідів про пожежу. Хлопці також допомагали людям похилого віку та дітям швидше евакуюватися з будинку, і підносили відра з водою дорослим, щоб загасити вогонь», – ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло семеро поліцейських. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси. 

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Теги: пожежа ДСНС Одеса

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