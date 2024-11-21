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У Румунію, де тренуються українські пілоти, Нідерланди перекинули винищувачі

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Румунію, де тренуються українські пілоти, Нідерланди перекинули винищувачі
Нідерланди передали Румунії літаки
фото з відкритих джерел

Останні два з обіцяних 18 винищувачів Нідерланди вже передали у Румунію

Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до навчального центру в Румунії, де українські пілоти та наземний персонал проходять підготовку. Про це повідомляє Sky News.

У матеріалі зазначається, що Нідерланди стали одними з ініціаторів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони в умовах російської агресії.

«Проте затримки Заходу у створенні такої угоди, тривале навчання пілотів і обмежена кількість літаків, що передаються, значно обмежили їхній вплив», – йдеться у статті.

Спочатку у навчальному центрі проходили підготовку лише румунські пілоти, але тепер там навчаються й українські фахівці.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс заявив, що Київ вже отримав першу партію з 24 обіцяних винищувачів F-16, а решта буде передана найближчими місяцями. У жовтні уряд Румунії ухвалив постанову про фінансування підготовки українських пілотів на базі ВПС у Фетешті, де розташований центр навчання для F-16.

Раніше повідомлялось, що бійці Національної гвардії України отримали самохідні артилерійські установки DITA калібру 155 мм, надані Нідерландами.

До слова, Міністерство оборони Нідерландів повідомило про передачу Україні розвідувальних дронів виробництва компанії DeltaQuad на загальну суму понад €42 млн.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів у межах міжнародної авіаційної підтримки. 

Згодом очільник Міноборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі. 

До слова, раніше в Нідерландах дві опозиційні партії закликали тимчасово призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні через те, що ця країна видає візи великій кількості росіян, які в'їжджають без належної перевірки.

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Теги: міністр Міноборони Нідерланди партії фінансування навчання Україна літак Румунія

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