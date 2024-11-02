Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)

2 листопада сталася пожежа у Святошинському районі в житловому будинку

Системи ППО знищили всі безпілотники, які загрожували місту

Зранку, 2 листопада, Росія знову атакувала Київ. Внаслідок падіння уламків дрона у Шевченківському районі загорілася офісна будівля. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

«У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо – загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці», – зауважив мер.

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу Фото: ДСНС

Сергій Попко наголосив, що триває загроза БпЛА для Києва. У місті працює ППО.

«Внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано», – повідомив начальник КМВА о 09:16.

Оновлення станом на 10:12

В Солом’янському районі:

пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;

пошкоджено 5 автомобілів;

без пожежі та постраждалих.

Святошинський район:

пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м кв.;

пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський);

пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Відео наслідків падіння уламків у будинок у Святошинському районі Києва.



Внаслідок чого зайнялась квартира на 16-му поверсі. pic.twitter.com/nGsBbboinm — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 2, 2024

Голосіївський район:

у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир;

без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків;

Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківській район:

виникло загорання між третім та четвертими поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі два м кв.;

пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.

Печерський район:

у восьмиповерховому житловому будинку пошкоджено балкон;

постраждалих та пожежі – немає.

«Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені. Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого – поліцейський отруївся продуктами горіння», – додав Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.