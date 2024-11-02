Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
2 листопада сталася пожежа у Святошинському районі в житловому будинку
фото: ДСНС

Системи ППО знищили всі безпілотники, які загрожували місту

Зранку, 2 листопада, Росія знову атакувала Київ. Внаслідок падіння уламків дрона у Шевченківському районі загорілася офісна будівля. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

«У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо – загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці», – зауважив мер.

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Сергій Попко наголосив, що триває загроза БпЛА для Києва. У місті працює ППО.

«Внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано», – повідомив начальник КМВА о 09:16.

Оновлення станом на 10:12

В Солом’янському районі:

  • пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;
  • пошкоджено 5 автомобілів;
  • без пожежі та постраждалих.

Святошинський район:

  • пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м кв.;
  • пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський);
  • пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Голосіївський район:

  • у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир;
  • без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

  • попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків;
  • Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківській район:

  • виникло загорання між третім та четвертими поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі два м кв.;
  • пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.

Печерський район:

  • у восьмиповерховому житловому будинку пошкоджено балкон;
  • постраждалих та пожежі – немає.

«Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені. Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого – поліцейський отруївся продуктами горіння», – додав Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Читайте також:

Теги: пожежа росія Київ українці Україна безпілотник росіяни системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
Уламки дрона вибили балконну раму
Атака дронів на Київ: у мережі з'явилися фото наслідків
4 жовтня, 08:52
Консультації та супровід у процесі оформлення надаватимуть понад півтора десятка співробітників центру – офіцерів ЗСУ, які прибули з України
Набір до Українського легіону в Польщі: Міноборони повідомило перші результати  
3 жовтня, 19:35
Росіяни частіше використовують дешеві БпЛА
Ігнат повідомив, що використовує Росія під час атак на Україну, окрім «шахедів»
5 жовтня, 13:34
Сьогодні важливий матч для збірної України
Україна – Грузія: цікаві факти перед матчем
11 жовтня, 18:13
З 1 листопада 2024 року Національний банк вилучатиме з готівкового обігу України деякі банкноти
НБУ вилучить з обігу банкноти 50 та 200 гривень старого зразка: коли це станеться
18 жовтня, 09:42
Росіяни займаються незвичайною терапією
Платять кошти, аби лягти у труну. Серед росіян набирає популярності незвичайна терапія
20 жовтня, 11:32
Очільник ООН неодноразово закликав РФ до «справедливого миру», який поважатиме міжнародне право та «територіальну цілісність» України
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані
21 жовтня, 21:29
Міноборони розповіло про електронні відстрочки у застосунку «Резерв+»
Коли в «Резерв+» з'являться електронні відстрочки? Відповідь Міноборони
31 жовтня, 16:35

Новини

Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
Росія атакувала Київ: є постраждалі
Росія атакувала Київ: є постраждалі
У Києві ліквідували пожежу після атаки БпЛА: ДСНС показала наслідки
У Києві ліквідували пожежу після атаки БпЛА: ДСНС показала наслідки
Людей затиснуло у салоні: на Харківському шосе ДТП за участі кількох авто й автобуса
Людей затиснуло у салоні: на Харківському шосе ДТП за участі кількох авто й автобуса
Столична лікарка отримала підозру у вимаганні хабаря з ветерана за встановлення інвалідності
Столична лікарка отримала підозру у вимаганні хабаря з ветерана за встановлення інвалідності
Станом на 1 листопада в Києві підключено до тепла понад 60% житлових будинків
Станом на 1 листопада в Києві підключено до тепла понад 60% житлових будинків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
52K
Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
16K
Чи є «інваліди» серед працівників Нацполіції в погонах – відповідь очільника МВС
15K
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
11K
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04
Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
Вчора, 19:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua