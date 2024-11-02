Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
Системи ППО знищили всі безпілотники, які загрожували місту
Зранку, 2 листопада, Росія знову атакувала Київ. Внаслідок падіння уламків дрона у Шевченківському районі загорілася офісна будівля. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.
«У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо – загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці», – зауважив мер.
Сергій Попко наголосив, що триває загроза БпЛА для Києва. У місті працює ППО.
«Внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано», – повідомив начальник КМВА о 09:16.
Оновлення станом на 10:12
В Солом’янському районі:
- пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;
- пошкоджено 5 автомобілів;
- без пожежі та постраждалих.
Святошинський район:
- пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м кв.;
- пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський);
- пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
Відео наслідків падіння уламків у будинок у Святошинському районі Києва.
Внаслідок чого зайнялась квартира на 16-му поверсі. pic.twitter.com/nGsBbboinm
Голосіївський район:
- у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир;
- без пожежі та постраждалих.
Дніпровський район:
- попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків;
- Даних щодо постраждалих не надходило.
Шевченківській район:
- виникло загорання між третім та четвертими поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі два м кв.;
- пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.
Печерський район:
- у восьмиповерховому житловому будинку пошкоджено балкон;
- постраждалих та пожежі – немає.
«Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені. Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в шести районах міста. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано. На цю хвилину відомо лише про одного постраждалого – поліцейський отруївся продуктами горіння», – додав Сергій Попко.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.
Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.
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